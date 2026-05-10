Logo
Large banner

Будимир: Недопустиво да се дерогира политички положај српског народа у БиХ

Аутор:

АТВ
10.05.2026 13:28

Коментари:

0
Министар унутрашњих послова Републике Српске
Фото: ATV

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир истакао да је да се не смије попустити и дерогирати политички положај српског народа у БиХ.

На обиљежавању годишњице формирања Деветог одреда Специјалне бригаде полиције у Фочи, Будимир је истакао да Специјална антитерористичка јединица МУП-а Републике Српске баштини насљеђе Специјалне бригаде полиције.

"Али, ми имамо памћење да су се ти људи у рату изборили за Републику Српску и да ми који обављамо највише државе функције не смијемо да попустимо и да политички положај српског народа у БиХ дерогирамо", рекао је Будимир новинарима, преноси Срна.

Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Шмитов извјештај је лажни памфлет

Указао је и да је Специјална бригада полиције заједно са Војском Републике Српске чинила оружане снаге у Одбрамбено-отаџбинском рату.

"Наш задатак је да се тих људи сјећамо, да помажемо породице настрадалих и ратних војних инвалида. Министарство то ради и радиће", рекао је Будимир.

Он је напоменуо да је фочански одред Специјалне бригаде полиције био један од најснажнијих.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељко Будимир

Срби

Босна и Херцеговина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Право на самосталност Српске једино логично

6 ч

14
Влада Републике Српске

Република Српска

Делегација Санкт Петербурга у посјети Српској

9 ч

3
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Вјерујем да ће Русија тражити да одлуке Шмита буду правно неважеће

9 ч

7
Род Благојевић

Република Српска

Благојевић: Исламисти у БиХ се обрушили на Додика због залагања за права Срба

21 ч

3

  • Најновије

17

37

Додик, Каран и Стевандић сутра на конференцији за новинаре

17

37

Лавров: Нацизам доживљава препород у Европи

17

25

Хамнеи најавио нове мјере против Америке и Израела

17

17

''Зачепило'' на границама поново - огромне колоне

17

13

У ФБиХ најављено повећање пензија, али не одмах

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner