Будимир: Недопустиво да се дерогира политички положај српског народа у БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир истакао да је да се не смије попустити и дерогирати политички положај српског народа у БиХ.
На обиљежавању годишњице формирања Деветог одреда Специјалне бригаде полиције у Фочи, Будимир је истакао да Специјална антитерористичка јединица МУП-а Републике Српске баштини насљеђе Специјалне бригаде полиције.
"Али, ми имамо памћење да су се ти људи у рату изборили за Републику Српску и да ми који обављамо највише државе функције не смијемо да попустимо и да политички положај српског народа у БиХ дерогирамо", рекао је Будимир новинарима, преноси Срна.
Указао је и да је Специјална бригада полиције заједно са Војском Републике Српске чинила оружане снаге у Одбрамбено-отаџбинском рату.
"Наш задатак је да се тих људи сјећамо, да помажемо породице настрадалих и ратних војних инвалида. Министарство то ради и радиће", рекао је Будимир.
Он је напоменуо да је фочански одред Специјалне бригаде полиције био један од најснажнијих.
