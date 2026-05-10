Додик: Право на самосталност Српске једино логично

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да ће Република Српска послије избора у БиХ наставити свој пут тражећи право на самосталност јер је то једино логично.
Додик је навео да муслимани у Сарајеву, опозиција из Српске и један број странаца, Нијемци и Британци, покушавају да направе блок Сарајево против Бањалуке.
"То је животна борба, то више није политичка борба. Ко на изборима побиједи носиће одговорност за дешавања, али Бањалука ће у политичком смислу побиједити и Република Српска ће наставити свој пут тражећи право на самосталност јер је то једино логично", рекао је Додик за РТ Балкан.
Он је напоменуо да га у Сарајеву криве што је Републици Српској продужио животни вијек.
Истакао је да је БиХ пропала земља и да је јадно за њене народе у каквим односима живе. "Историја не дозвољава да будемо заједно", нагласио је Додик.
Ако Југославија није успјела да поништи разлике међу Србима, Хрватима и муслиманима, Додик је упитао како ће онда неко други.
Он је навео да странци не дозвољавају хомогенизацију Срба на простору Балкана, као и да је европски пут БиХ злоупотријебљен јер је кориштен за процес унитаризације што је за Србе неприхватљиво.
Сматра да је БиХ зло за Србе и да ће, ако остану у овом оквиру, нестати за 20 година. "Ми се из тога морамо извлачити и вјерујем да ће свијест код Срба о томе да расте", рекао је Додик.
Истакао је да никада није напустио свој народ и да наставља своју борбу јер да то не учини онда би све што је до сада радио било погрешно.
"Онда би се схватило да сам се базирао на функцију, а не на политику и народне интересе и зато сам свуда гдје наш народ има проблем", рекао је Додик.
