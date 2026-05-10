Детаљи пуцњаве у Хрватској: Убијен начелник криминалистичке полиције

10.05.2026 10:44

Фото: МУП Хрватске

У једном кафићу у Крапини јутрос је дошло до пуцњаве са трагичним посљедицама.

Из Полицијске управе крапинско-загорске потврђено је да је 52-годишњи мушкарац из ватреног оружја усмртио полицијског службеника (52), који у тренутку напада није био на дужности.

Након злочина, нападач је пуцао у себе, након чега је хеликоптером хитно пребачен у Клиничку болницу Дубрава.

Према сазнањима Индекса.хр, убијен је Роберт Грилец, начелник Службе криминалистичке полиције у ПУ крапинско-загорској. Стање починиоца за сада није познато. У току су увиђај и криминалистичка истрага којима ће бити утврђене све околности овог трагичног догађаја.

