Посjета Фица Москви разбjеснила Брисел

10.05.2026 10:26

Словачки премијер Роберт Фицо присуствује церемонији полагања вијенаца на Гроб Незнаног војника у близини Кремлинског зида у Москви, у петак, 8. маја 2026., обиљежавајући 81. годишњицу побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком током Другог светског рата. Словачки премијер Роберт Фицо.
Посјета премијера Словачке Роберта Фица Москви поводом Дана побједе изазвала је негодовање међу европским политичарима, преносе медији.

Како се наводи, ова посјета долази у тренутку када се Фицов покушај да се представи као независан, проруско оријентисан политичар унутар Европске уније налази под све већим притиском из Брисела, али и унутар саме Словачке.

Истиче се да је Брисел већ упозорио Братиславу на наводне проблеме у финансирању словачке Агенције за пољопривреду, што би могло да има негативне последице по домаће пољопривреднике.

Такође се подсјећа да су посланици Европског парламента у априлу позвали Европску комисију да обустави исплате Словачкој уколико се утврди да постоје проблеми са владавином права.

Реакције су уследиле и из Немачке. Канцелар Фридрих Мерц изјавио је да Фица очекује разговор поводом његове посете Москви, док је званична представница руског Министарства спољних послова Марија Захарова одговорила да без улоге Совјетског Савеза не би било ни Дана Европе.

Фицо је, заједно са другим страним лидерима, присуствовао обиљежавању 81. годишњице побједе у Великом отаџбинском рату.

Том приликом састао се и са предсједником Русије Владимиром Путином у Кремљу, гдје су разговарали о билатералној сарадњи и могућностима обнове рада међувладине комисије за економску сарадњу, чији рад је прекинут 2021. године, преноси Танјуг.

