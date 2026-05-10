Техеран: Нема проласка кроз Ормуски мореуз за земље које подрже санкције

Аутор:АТВ
Иран неће дозволити пролазак кроз Ормуски мореуз пловилима земаља које се придруже америчкој политици увођења санкција Техерану, саопштио је портпарол Оружаних снага Ирана Мохамад Акраминија.
Он је у интервјуу за новинску агенцију Ирна упозорио да ће се те земље несумњиво суочити са потешкоћама када се ради о проласку њихових бродова кроз Ормуски мореуз.
Акриминија је рекао да је оружани сукоб Ирана са САД и Израелом натјерао Техеран да искористи геополитички потенцијал Ормуског мореуза, те да сада Исламска Република преузима пун суверенитет над тим пролазом, пренио је ТАСС.
Он је додао да посада сваког пловила која жели да прође кроз Ормуски мореуз сада мора да координише своје поступке са Ираном, којем би такве мјере могле донијети бројне бенефите.
