Катарски танкер са гасом прошао кроз Ормуски мореуз

Аутор:АТВ
Коментари:0
Танкер са течним природним гасом из Катара изгледа да је прошао кроз Ормуски мореуз, што је први извоз једне земље из региона Персијског залива од почетка рата у Ирану, преноси данас Блумберг.
Танкер "Ал Хараитијат", који је утоварен у постројењу Рас Лафан раније овог мјесеца, изашао је из мореуза и налази се у Оманском заливу, а Пакистан је наведен као његова следећа дестинација, према подацима Агенције за праћење бродова.
Пролазак овог брода је наговјештај да би се могао наставити већи проток течног природног гаса, али је то далеко од предратних нивоа од око три пошиљке дневно из Персијског залива.
Међутим, трговачки бродови се и даље суочавају са безбједносним пријетњама јер су и Иран и САД увели блокаде.
Овај потез је услиједио након што је Катар неколико пута раније покушао да пошаље испоруке кроз Ормуски мореуз, али су се танкери на крају вратили.
Република Српска
Додик: Вјерујем да ће Русија тражити да одлуке Шмита буду правно неважеће
Танкером управља катарска компанија "Накилат шипинг Катар", плови под заставом Маршалских острва и има капацитет од 211.986 кубних метара.
Иранска Револуционарна гарда зауставила је 6. априла два катарска танкера за течни природни гас, "Ал Дајен" и "Рашида", који су се кретали ка Ормуском мореузу и наложила им да остану гдје су, не наводећи разлог.
Катар је други највећи извозник течног природног гаса на свијету, а пошиљке углавном иду купцима у Азији.
У недавним иранским нападима на Катар уништено је 17 одсто катарског извозног капацитета, а очекује се да ће поправке обуставити производњу 12,8 милиона тона горива годишње на три до пет година, пише Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч3
Фудбал
14 ч0
Фудбал
14 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
15 ч2
Свијет
15 ч0
Свијет
16 ч0
Најновије
12
08
11
53
11
39
11
25
11
20
Тренутно на програму