Огласио се Кремљ: Шта је Путин поручио на састанку са делегацијом Српске

АТВ
09.05.2026 20:59

Руски предсједник Владимир Путин, у првом плану лијево и предсједник Републике Српске Синиша Каран, улазе у салу за разговоре у Великом Кремљовском дворцу током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату, у Москви, у суботу, 9. маја 2026.
Руска страна је чврсто посвећена наставку плодне сарадње са Републиком Српском, рекао је предсједник Руске Федерације Владимир Путин на састанку са делегацијом Српске.

"Успоставили смо конструктивну, редовну интеракцију са господином Милорадом Додиком. Важно је да сте сви истомишљеници", рекао је Путин, објавио је Кремљ након састанка.

Путин се у Кремљу састао са предсједником Републике Српске Синишом Караном, предсједником Народне скупштине Ненадом Стевандићем и предсједником СНСД-а Милорадом Додиком, као и представником Републике Српске у Руској Федерацији Душком Перовићем.

"Поздрављам Вас у Москви у Вашој првој посјети као предсједника Републике Српске. Такође ми је драго што овдје са Вама видим господина Стевандића, и нашег доброг, дугогодишњег пријатеља Милорада Додика", истакао је Путин.

Путин је навео да цијени учешће у обиљежавању 81. годишњице побједе у Великом отаџбинском рату.

"Ово је наш заједнички празник. Знамо да се у Републици Српској 9. мај званично слави и као Дан побједе над фашизмом. Поштујемо сјећање на оне који су, уз огроман труд и по цијену сопствених живота, бранили право на мир, слободу и независност", навео је Путин.

Истакао је да су везе између Републике Српске и Русије засноване на вјековним традицијама пријатељства и духовне сродности два народа.

"Дијелимо заједничку визију историје и заједнички приступ ситуацији у БиХ, на Балкану и у Европи. Заједнички се залажемо за формирање праведнијег свјетског поретка и унапређење обострано корисне сарадње без спољног мијешања у наше унутрашње послове", додао је Путин.

Нагласио је да ће се наставити развијати партнерство у политичкој, економској, културној и хуманитарној сфери.

Поновио је да између српског и руског народа, између Срба и Руса, па и других народа Русије, вијековима постоје посебни блиски односи и потпуно међусобно разумевање.

"Веома нам је драго што вас видимо у Москви. Добродошли", рекао је Путин, пише Срна.

