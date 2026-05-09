Путин: Настављамо развијати партнерство са Српском

Предсједник Руске Федерације Владимир Путин рекао је на почетку састанка са делегацијом Републике Српске да је увјерен да ће се наставити развијати партнерство између Русије и Српске.
"Између Срба и Руса вијековима гајимо блиске односе и нама је веома драго да вас видимо у Москви", истакао је Путин.
У делегацији Републике Српске су предсједник Републике Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић и предсједник СНСД-а Милорад Додик, преноси Срна.
