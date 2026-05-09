Авион прегазио човјека - ВИДЕО

Авион компаније "Фронтир Ерлајнс" ударио је и усмртио пјешака на писти Међународног аеродрома у Денверу док се припремао за полијетање касно у петак навече, потврдиле су власти.
Инцидент је узроковао краткотрајан пожар на мотору, а свих 224 путника и чланова посаде евакуисано је из авиона, преноси ББЦ.
Према саопштењу аеродрома, особа је прескочила вањску ограду и само два минута касније нашла се на узлетно-слетној стази, гдје ју је ударио авион.
Лет Фронтир Ерлајнса требао је полетјети из Денвера за Лос Анђелес око 23 сата по локалном времену.
Из Аеродрома Денвер (ДИА) саопштили су како се не вјерује да је страдала особа била радник аеродрома, те идентитет још није утврђен.
"Аеродром је прегледао линију ограде и утврдила да је нетакнута", стоји у саопштењу.
Из авио компаније Фронтер поручили су: "Дубоко жалимо због овог догађаја".
Након судара, ватрогасна служба Денвера брзо је угасила пожар на мотору.
У кабини се појавио дим па је из предострожности наређена евакуација свих путника из авиона путем тобогана за хитне случајеве.
Дванаест путника пријавило је лакше повреде задобијене током инцидента, а петеро их је превезено у оближње болнице.
Узлетно-слетна стаза затворена је док Федерална управа за ваздухопловство не проведе истрагу.
"Изузетно нам је жао због овог инцидента и изражавамо саучешће свима погођенима", саопштила је управа аеродрома Денвер, преноси "Индекс".
