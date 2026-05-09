Logo
Large banner

Авион прегазио човјека - ВИДЕО

Аутор:

АТВ
09.05.2026 17:54

Коментари:

0
Авион прегазио човјека
Фото: Screenshot / X

Авион компаније "Фронтир Ерлајнс" ударио је и усмртио пјешака на писти Међународног аеродрома у Денверу док се припремао за полијетање касно у петак навече, потврдиле су власти.

Инцидент је узроковао краткотрајан пожар на мотору, а свих 224 путника и чланова посаде евакуисано је из авиона, преноси ББЦ.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Бећировић у СБ УН без сагласности Предсједништва БиХ

Према саопштењу аеродрома, особа је прескочила вањску ограду и само два минута касније нашла се на узлетно-слетној стази, гдје ју је ударио авион.

Није био радник аеродрома?

Лет Фронтир Ерлајнса требао је полетјети из Денвера за Лос Анђелес око 23 сата по локалном времену.

Из Аеродрома Денвер (ДИА) саопштили су како се не вјерује да је страдала особа била радник аеродрома, те идентитет још није утврђен.

"Аеродром је прегледао линију ограде и утврдила да је нетакнута", стоји у саопштењу.

Из авио компаније Фронтер поручили су: "Дубоко жалимо због овог догађаја".

ILU-GRADILIŠTE-170925

Србија

Трагедија у Зрењанину: Радник погинуо на градилишту

Након судара, ватрогасна служба Денвера брзо је угасила пожар на мотору.

Више путника повријеђено

У кабини се појавио дим па је из предострожности наређена евакуација свих путника из авиона путем тобогана за хитне случајеве.

Дванаест путника пријавило је лакше повреде задобијене током инцидента, а петеро их је превезено у оближње болнице.

Школа

Свијет

Скандал у елитној лондонској школи: Наставница отпуштена због везе са учеником

Узлетно-слетна стаза затворена је док Федерална управа за ваздухопловство не проведе истрагу.

"Изузетно нам је жао због овог инцидента и изражавамо саучешће свима погођенима", саопштила је управа аеродрома Денвер, преноси "Индекс".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

несрећа

авион

Денвер

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Школа, учионица

Свијет

Скандал у елитној лондонској школи: Наставница отпуштена због везе са учеником

1 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.

Свијет

Путинова честитка Лукашенку: Супротставимо се покушајима оправдавања злочина хитлероваца

3 ч

0
Трагедија у Кенији: 15 људи погинуло усљед урушавања рудника злата

Свијет

Трагедија у Кенији: 15 људи погинуло усљед урушавања рудника злата

3 ч

1
Петер Мађар

Свијет

Мађар положио заклетву на функцији премијера

3 ч

0

  • Најновије

18

58

Централне вијести, 09.05.2026.

18

52

Објављен снимак убиства пјевача - силоватеља беба

18

39

Погинуо члан познатог српског бенда

18

30

Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

18

25

Језив пад Маркеза, стигле страшне вијести о његовом стању

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner