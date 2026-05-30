Слоба Васић написао пјесму док је био у "Лази Лазаревићу"

Коментари:0
Пјевач Слоба Васић отворено је говорио о данима проведеним у психијатријској установи "Лаза Лазаревић" гдје је провео неколико дана након што је пијан покушао да се укрца у авион.
Он је изјавио да се каје за све што је урадио, као и да је сам потражио помоћ у овој врсти установе.
Сада је открио и да је вријеме у болници проводио креативно, тако што је размишљао о новим пројектима.
Како је навео, публику ускоро очекује пјесма инспирисана управо догађајима који су обиљежили тај период његовог живота, а у припреми су и велика изненађења, укључујући дуете и спот који ће пренети снажне емоције кроз које је прошао.
Сцена
18 ч0
Сцена
18 ч0
Сцена
19 ч2
Сцена
1 д0
Најновије
16
58
16
55
16
47
16
43
16
34
Тренутно на програму