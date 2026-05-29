"Лице ми се изобличило од ботокса" Пјевачица шокирала признањем: "Изгледала сам као пластична лутка"

Пјевачица Гоца Божиновска годинама важи за особу која води рачуна о свом изгледу, али и отворено говори о естетским корекцијама којима се повремено подвргавала.
Ипак, како је испричала, једно искуство са ботоксом оставило је непријатне посљедице, због којих је, како каже, чак размишљала да потпуно одустане од таквих третмана.
Проблем се, према њеним ријечима, појавио када јој је након интервенције дошло до спуштања капка на једном оку, што је значајно промијенило њен изглед.
О овом лошем искуству од прије неколико година Гоца је искрено говорила у емисији "Магазин Ин", истичући да се дуго плашила нових интервенција:
- То се десило прије четири године. Због ботокса ми је пао капак. Тада сам рекла ''никада више'', али кад нађеш правог доктора, промјениш мишљење. Нисам ништа радила годину дана, мени мој доктор каже сада: "Гоцо, дођи", али ја не бих да претјерујем.
Посљедице неуспјешног третмана биле су толико видљиве да их није било могуће сакрити ни пред камерама.
Пјевачица се присјетила тренутка када је схватила да јој се изглед лица промијенио.
- Имала сам проблем с ботоксом. Примјетила сам промјене на лицу у вријеме кад сам снимала једну емисију на РТС јер сам изгледала као пластична лутка. Нисам жена која се затеже путем тих варијанти до непрепознатљивости и немам превише искуства с таквим интервенцијама, али за ово се видјело да нешто није како треба.
Гоца је за домаће медије детаљније објаснила како је њено тијело лоше одреаговало на третман.
- Мислим да ми тијело није добро реаговало на ботокс и изгледала сам као покварена лутка. Рекла ми је послије жена код које сам била да моје тијело једноставно тако реагује и да је потребно вријеме да се све смири и слегне. Послије тога ботокс нисам стављала. Мислим да сам ја само за креме и те варијанте. Сви су примјетили да нешто није у реду, а послије је било касно, не може ботокс да се извади кад се стави, може само да испари. Јесам ја изгледала млађе, али изобличено и некако укочено. Отад нисам више стављала и сад сам скептична, па ни другима не препоручујем. Свака част пјевачицама које се нон-стоп ботоксирају, ја више не смијем.
