Џенифер Лопез: Плачем већ два мјесеца

29.05.2026 09:11

Пјевачица и глумица Џенифер Лопез емотивно је говорила о новом животном поглављу које је очекује након што њени близанци Макс и Ема заврше средњу школу и оду на факултет.

Гостујући у емисији "Jimmy Kimmel Live!", Лопез није успјела да сакрије емоције када ју је водитељ Џими Кимел питао о предстојећој матури њене д‌јеце.

"Немојте да причате о томе јер одмах почнем да плачем. Плачем већ два мјесеца", казала је Лопез.

Пјевачица је открила да ју је посебно погодио тренутак када је писала поруке за школски годишњак осамнаестогодишњих близанаца.

"Требао ми је читав дан, заправо два дана, да напишем те поруке без суза", признала је.

Лопез је навела да ће Макс и Ема похађати различите факултете, али да подржава њихове одлуке и жели да слиједе сопствене снове.

"Желим да буду срећни и да иду тамо гд‌је желе", рекла је.

Ипак, кроз шалу је признала да се нада да ће д‌јеца брзо пожељети да се врате кући када виде колико су студентске собе мале.

"Однијеће све што желе у студентски дом. Онда ће схватити да су домови премали и да им недостаје кућа. Надам се да ће пожељети брзо да се врате. То је мој план", нашалила се Лопез.

Иако јој тешко пада одлазак д‌јеце, глумица каже да је истовремено срећна због њиховог новог почетка.

"Цијеле године људи су ме питали да ли ће ми бити страшно када оду на факултет. А ја сам говорила: 'Не, биће сјајно'. Они имају велике снове и ово је важан корак за њих", истакла је Лопез.

Лопез је близанце добила 2008. године са бившим супругом Марком Ентонијем, са којим је била у браку од 2004. до 2014. године, наводи ЦДМ.

