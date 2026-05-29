Комшије Лепе Брене откриле зашто је пјевачица упала са ножем у њихову кућу

29.05.2026 11:39

Фото: Youtube/ VOSTCAST

Лепа Брена и њен супруг Слободан Боба Живојиновић изградили су праву империју на Бежанијској коси, посједују луксузне некретнине, јахту и скупоцјене аутомобиле.

Ипак, упркос гламуру и богатству, славна пјевачица је за своје комшије остала сасвим природна, брижна жена и прави стуб своје породице и заједнице. Комшилук за њу има само ријечи хвале, истичући не само њену љубазност, већ и невјероватну храброст када је у питању безбједност оних који живе у њеној близини..

Колико је Брена спремна да притекне у помоћ, најбоље свједочи драматична анегдота када се у комшилуку огласио безбједносни аларм, због чега је са сином притрчала у помоћ мислећи да је у питању провала. Једна од њених комшиница је то препричала следећим ријечима:

– Сјајан однос имамо са Бреном. Често долази код нас на кафу, причамо, смијемо се. Нормална је и природна жена. Добра је, види се да нас воли све. Идемо и ми код ње. Љубазно нас увијек прими у кућу. И на кафу, и на разне прославе, како да не! Помажемо се, такође! Једном се код нас активирао аларм, она и Виктор су одмах дошли са ножем. Мислили су да неко хоће да нам обије кућу. Супер су, стварно – рекла је.

“Излетјела је на улицу усред ноћи”

Осим што брине о безбједности, Брена је описана као жена која све конце држи у својим рукама. Иако њен супруг Боба радо части мајсторе печењем, комшије наводе да пјевачица није расипник и да је “домаћица у правом смислу те ријечи”.

Њена одговорност се показала и током једне лажне узбуне у улици:

– Једном је овде избио пожар, она је излетјела на улицу усред ноћи. Сви смо се ту окупили, а она каже: “Комшинице, ја сам звала полицију и ватрогасце”. Није био пожар у ствари, неко је нешто палио, али је вјетар дим носио ка њеној кући па је зато позвала ватрогасце. Она је домаћица у правом смислу те ријечи, а Боба је другарчина. Он ће мајсторима да да јагњиће, прасиће, а Брена није толики расипник. Неки људи који су код ње радили као послуга дали су отказ јер не плаћа много – испричала је једна госпођа из Брениног краја својевремено за медије и додала да људи често траже помоћ од пјевачице.

“Нормална је као и сви”

– Нормална је жена, као и сви. Долазе неки људи да јој траже помоћ редовно. Кажу да су “осакаћени од бога и да им ништа не иде у животу”. Желе да им да новац, долазе чак и из иностранства. Дођу овде, питају ме: “Гдје је Лепа Брена да ми помогне, да ми да нешто пара – рекао је један комшија и додао:

– Она је фина жена, прође, помази мог Лакија. Воли псе, и она их има неколико. И она је некада имала пса Лакија. Јави се љубазно када прође поред моје куће и то је све, не дружимо се и не посјећујемо. Са њеним мужем Бобом сам исто добар. Каже “Здраво, комшија, како си – испричао је.

(Блиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

