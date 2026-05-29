Тло се ужарило: Погледа на Европу из свемира усљед топлотног таласа

Европа се ових дана налази усред таласа врућине који више подсјећа на љетни период него на касно прољеће.
Температуре обарају рекорде широм континента, док сателити из свемира биљеже призоре ужареног тла које "гори" под сунцем.
Снимак који је у сриједу објавила Европска свемирска агенција (ЕСА) настао је захваљујући мисији Коперникус Сентинел-3 и приказује дневне температуре површине тла током топлотног таласа који је захватио Европу.
Иако метеоролози углавном говоре о температури ваздуха, сателити мјере температуру саме површине Земље. На фотографији из свемира јасно се виде најтоплије области континента.
Нијансе црвене и наранџасте откривају колико су се земљиште, камен и урбане површине загријали под екстремним температурама.
Сателит Сентинел-3, кружи око Земље у оквиру европског програма Коперникус и не служи само за биљежење спектакуларних фотографија планете. Његови инструменти прате стање океана, пожаре, вегетацију, ниво ријека и језера, али и температуру површине тла, податак који је постао кључан у разумевању климатских промјена и урбаних топлотних острва.
У Великој Британији ове недјеље измјерено је чак 35 степени Целзијусових, што је за два степена више од претходног мајског рекорда. Ирска је такође премашила претходне мајске рекорде, док је у Будимпешти температура достигла 32,2 степена.
Неуобичајено високе температуре за ово доба године погодиле су и Италију, Шпанију, Њемачку и Швајцарску, због чега метеоролози упозоравају да се Европа све раније суочава са екстремним климатским обрасцима.
Управо овакви снимци данас представљају једну од најважнијих опомена колико се клима мијења пред нашим очима. Док људи осјећају врелину на улицама, сателити из свемира показују много ширу слику. Слику континента који се загријава брже и интензивније него што су научници могли и да предвиде, преноси "Мондо".
