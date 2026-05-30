Бобан Рајовић направио хаос у познатом клубу у Сплиту

30.05.2026 14:20

Фото: Zvezde Granda Specijal/YouTube

Пјевач Бобан Рајовић започео је промоцију свог новог албума „Отписан“, а прва станица на турнеји био је један од највећих и најпознатијих клубова у Сплиту.

Пред готово 2.000 људи, колико клуб прима у пуном капацитету, атмосфера је током вечери достигла врхунац када је Рајовић одлучио да сиђе са бине и настави наступ директно из публике. Одушевљени фанови окружили су пјевача, док је обезбјеђење покушавало да испрати ситуацију и одржи ред међу присутнима.

"Невјероватна је ствар када пјеваш из публике, а не видиш никог свог на бини. Најтеже је било момцима из обезбјеђења, нису знали шта да раде и како да исконтролишу ситуацију. Без обзира на све, ово ћу памтити читав живот - рекао је Бобан Рајовић након наступа.

Бобан Рајовић добио вриједан поклон

Овај концерт био је само почетак промоције новог пројекта, за који пјевач истиче да је уложено на десетине хиљада евра. Након успјешног старта у Сплиту, турнеја се наставља наступима у Швајцарској и Црној Гори.

- Не жалим апсолутно ни један евро. Од уторка ми стиже много порука и већ видим резултате када су нове пјесме у питању - закључио је пјевач.

Са првог дијела албума „Отписан“ посебно су се издвојиле пјесме „Ружа са југа“ и „Да, да, да“, које су за кратко вријеме привукле велику пажњу публике. Многи су примијетили и Бобанов таленат за глуму у спотовима, па не би било изненађење да га у периоду који долази гледамо и у неком телевизијском пројекту или популарној серији о којој се већ нагађало.

(Телеграф)

