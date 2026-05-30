Бобан Рајовић направио хаос у познатом клубу у Сплиту

Пјевач Бобан Рајовић започео је промоцију свог новог албума „Отписан“, а прва станица на турнеји био је један од највећих и најпознатијих клубова у Сплиту.
Пред готово 2.000 људи, колико клуб прима у пуном капацитету, атмосфера је током вечери достигла врхунац када је Рајовић одлучио да сиђе са бине и настави наступ директно из публике. Одушевљени фанови окружили су пјевача, док је обезбјеђење покушавало да испрати ситуацију и одржи ред међу присутнима.
"Невјероватна је ствар када пјеваш из публике, а не видиш никог свог на бини. Најтеже је било момцима из обезбјеђења, нису знали шта да раде и како да исконтролишу ситуацију. Без обзира на све, ово ћу памтити читав живот - рекао је Бобан Рајовић након наступа.
Овај концерт био је само почетак промоције новог пројекта, за који пјевач истиче да је уложено на десетине хиљада евра. Након успјешног старта у Сплиту, турнеја се наставља наступима у Швајцарској и Црној Гори.
- Не жалим апсолутно ни један евро. Од уторка ми стиже много порука и већ видим резултате када су нове пјесме у питању - закључио је пјевач.
Са првог дијела албума „Отписан“ посебно су се издвојиле пјесме „Ружа са југа“ и „Да, да, да“, које су за кратко вријеме привукле велику пажњу публике. Многи су примијетили и Бобанов таленат за глуму у спотовима, па не би било изненађење да га у периоду који долази гледамо и у неком телевизијском пројекту или популарној серији о којој се већ нагађало.
