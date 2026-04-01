Бобан Рајовић добио вриједан поклон

Аутор:АТВ
Млади пjевач Менил Велиоски објавио је нову пјесму "Кад прођеш ти кроз вене“, а додатну пажњу јавности привукла је подршка коју је добио од популарног пјевача Бобана Рајовића.
Наиме, занимљива ситуација показује да у музици ништа није случајно.
Сека Алексић о борби за потомство: ''Најгоре ми је било..''
Менил је наишао на пјесму која у том тренутку није одговарала његовом сензибилитету и стилу, те је његов тим одлучио да контактира Бобана Рајовића и поклони му нумеру, сматрајући да савршено одговара управо њему.
За овај гест нису тражили никакву надокнаду.
"Менил ме је оставио без ријечи. Гест младог колеге је за свако поштовање, зато има моју велику подршку за све што му предстоји, па и за његову нову пјесму", изјавио је Рајовић.
Ђоковић стиже на дерби Партизана и Звезде
Пјесма коју је Менил поклонио Бобану ускоро ће угледати свјетлост дана у оквиру његовог новог пројекта, док Менил већ биљежи позитивне реакције публике на своју нову нумеру.
