Кристијан Голубовић открио с ким је била у вези Стела, која је пронађена мртва у вентилационом отвору

Смрт Стеле Савић, чије је тијело пронађено у вентилационом отвору, и даље тресе јавност, а сада су на видјело испливали нови, језиви детаљи.
Бивши задругар и пријатељ покојне Стеле, одлучио је да проговори и представи јавности извјесног Мишу Паскулова, емотивног партнера покојне Стеле.
Савићева је са њим живјела посљедњих пет година у стану на Звездари.
Побједник Фарме је сада до детаља открио њихов однос тврдећи да је њихова љубав опстала упркос стравичном противљењу и патолошком понашању њене породице.
"Она је живјела са Мишом Паскуловим посљедњих пет година. Он је један сасвим нормалан човјек, воли животиње. Волио је Стелу откако ју је видио испред куће када су били у средњој школи. Рекао је биће моја кад-тад. То је била немогућа мисија. Брат није дозвољавао нико да јој приђе. Излазе напоље на улицу из куће са палицама. Упирали су калашњикове у људе кад је гледају. Тако су је чували. Нисте могли кроз улицу да прођете од њене браће. Као да је била од злата, није био то нормалан однос, него патолошки, прича Голубовић.
Видно узнемирен и погођен оптужбама околине да је он одговоран за трагичан крај своје изабранице, Миша Паскулов је оштро демантовао сваку умјешаност у тешко кривично дјело. Он је јасно поручио да је њихова љубав била искрена и да је спреман на све како би доказао своју невиност, али и да ће се осветити онима који измишљају лажи.
"Да, ми смо били у емотивној вези. Успио сам да је освојим. Прије пет година смо почели да живимо заједно. Она овдје није имала услова и ја сам је позвао да живи код мене. Желим да изјавим нека јој је слава. Сви они што говоре да сам хиљаду посто убио Стелу ја ћу да идем на полиграф, а онда они да ме сачекају, не треба ми Кристијан, нико већ ћу једног по једног да излупам, запретио је бесан Паскулов, преноси Телеграф.
Голубовић је прокоментарисао и језиве спекулације које су се појавиле о самом чину Стелине смрти , рекавши су за то искључиво криви "хејтери".
"Оптужили су га хејтери. Кажу да смо је донијели у тепиху и истресли из тепиха у вентилациони отвор. Хаос. Миша има срећу да сам се ја са Кристином посвађао и да сам слободан и вјерујте да ја нисам слободан, он не би издржао без Стеле ни пет дана. Морао бих да бринем о његовим мачкама", каже Голубовић.
Док надлежни органи настављају да раде на расвјетљавању свих околности овог догађаја, Голубовић је нагласио да сада живи у оронулој Стелиној кући, те да је ставио своју браву и да ће се до смрти борити за њену имовину у коју је, како тврди, лично уложио 58.000 евра.
