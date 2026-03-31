"Никад нећу заборавити ту ноћ и захтјев познатог милијардера" Исповијест стјуардесе са суперјахте богаташа

Бивша стјуардеса на јахтама милијардера, Раиса Белини, дијели своја искуства о екстремном луксузу и хаотичним ситуацијама на отвореном мору.
Италијанка с адресом у Мајамију данас је манекенка, али некад је радила на суперјахтама милијардера и има много тога да каже о том периоду. Раиса Белини пет је година радила на луксузним бродовима који крстаре Медитераном, а сада је открила какви су богаташи заправо кад изађу на отворено море.
37-годишња смеђокоса љепотица путовала је на популарна мјеста од Италије до Ибице, дружећи се с мегабогаташима док су они спуштали гард и приређивали лудорије и забаве. „Најлуђи дио рада на суперјахтама није луксуз, већ ствари које се догађају када изузетно богати људи мисле да их нико не гледа“, рекла је за Дејли мејл.
„Сјећам се једног чартерa гдје је гост милијардер покушао да да стјуардеси пет хиљада долара бакшиша само да би га прокријумчарила у кабину за посаду док се његова супруга сунчала на палуби изнад. Други пут журка је толико измакла контроли да је капетан морао тихо да окрене јахту и рано прекине чартер након што су гости почели да се свађају и бацају намјештај на горњу палубу у три ујутро“, рекла је.
Белини каже да је, иако је било много пијаног и безобразног понашања, доживјела неке „мрачније тренутке“ док је радила на луксузним бродовима. „Једном је гошћа постала толико агресивна према млађем члану посаде да је обезбјеђење морало цијелу ноћ да остане изван ходника кабине како би се увјерило да је безбједно. На мору сте изоловани, а ти људи плаћају стотине хиљада недјељно, па посада често мора врло пажљиво да управља ситуацијама без стварања скандала. То је страна свијета суперјахти о којој људи ријетко чују – екстремни луксуз на површини и врло интензивна, понекад хаотична стварност која се догађа иза кулиса“, рекла је.
Тиме је почела да се бави 2016. године на Феретију, прије него што је прешла да ради на мега-, а затим и на суперјахте 2019. године. Њена путовања укључивала су Сен Тропе, Монако, Миконос, Црну Гору, као и путовања по Италији и Француској. Посљедњи пут је путовала око Шпаније 2018. и 2019. године, а манекенка је обично радила сезонски од априла до октобра, живећи у скученим просторима, окружена само морем, члановима посаде и моћним гостима.
снимана је ријалити серија „Below Deck“, која је пратила чланове посаде који живе и раде на мегаяхти. Осврћући се на то да ли је серија била реалистична у поређењу са стварним животом, Белини каже да је била „ублажена верзија“ онога шта је заправо служити на луксузном броду. „Људи увијек питају да ли је прави живот на јахти као ‘Below Deck’. У неким аспектима јесте: дуги сати, захтјевни гости и посада која живи у малим кабинама испод палубе врло су стварни. Али шоу је и даље ублажена верзија онога што заправо може да се догоди када сте изоловани на мору с изузетно богатим људима“, појаснила је.
„Гости би понекад изнајмили јахту на недјељу дана и третирали је као свој приватни плутајући ноћни клуб. Једном су гости правили журку до изласка сунца три ноћи заредом, а неки су скакали с горње палубе у море у четири ујутро. Други пут је гост заронио у воду након дуге ноћи партијања и тек кад се вратио на брод схватио је да је негдје у Медитерану изгубио свој сат Patek Philippe Nautilus 571. Посада је чак покушала да га пронађе, али било је немогуће. Сјећам се да сам мислила да тај сат вјероватно вриједи више од аутомобила већине људи. Онда је врло познати пословни човјек инсистирао да пловимо усред ноћи само како би могао да се пробуди у другој земљи за доручак. Цијела посада је морала да реорганизује јахту док су гости још увијек правили журку горе“, присјетила се.
Додала је да имају посла с људима огромног ега, на врло мало сна, а све то док плутају насред океана. Ипак, признаје да је претходно примала високу плату за свој рад. „То је једна од ријетких индустрија у којој на једној јахти можете да зарадите готово ништа, а на сљедећој да зарадите новац који вам мијења живот. Што се тиче плате, на 42-метарској јахти зарађивала сам око 2.500 евра мјесечно током петомјесечне сезоне, а на крају нам је власник дао додатну мјесечну плату као бонус. На папиру звучи добро, али кад узмете у обзир сате и интензитет, није тако гламурозно као што људи мисле“, рекла је.
На то су се додавале и напојнице које су се касније распоређивале по тиму, али се оне предају капетану ком су приморани да вјерују колико је новца дато. Када је касније прешла на јахте дуже од 100 метара, каже: „Основна плата значајно се повећала – зарађивала сам око 7.000 евра мјесечно. На тим већим јахтама, посебно током прометних сезона чартера, посада такође може да заради од 30.000 до 50.000 евра или више напојница током сезоне. Али опет, то много зависи од ваше позиције“.
