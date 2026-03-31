Да ли се сјећате Зумбул-аге из "Сулејмана Величанственог"? Данас је непрепознатљив

Аутор:АТВ
Коментари:0
Турска серија "Сулејман Величанствени" била је једна од најпопуларнијих серија на нашим просторима. Осим главних јунака Сулејмана и Хурем, пажњу јавности привлачио је и чувени Зумбул-ага.
Глумац Селим Бајрактар, маестрално је одиграо улогу духовитог, помало и лукавог Зумбул-аге, те није чудо што је пажњу јавности привлачио и ван овог серијала. Право изненађење био је његов имиџ у приватном животу који је у потпуној супротности са оним који је приказивао у серији.
Селим његује природни изглед, односно, дуга сиједа коса и брада су његов заштитни знак, што га додатно чини шармантним.
Активан је на мрежама, посебно Инстаграму, где објављује фотографије свог раскалашног живота и не крије да обожава прецизно кројена одела и фитнес.
Такође, практикује јогу и ужива у екстремним спортовима, али и у дружењу са пријатељима и животињама.
Иначе, Селим је рођен у Ираку, у граду Киркук, али се породица преселила у Турску. Године 2000. је дипломирао, а убрзо након тога је почео да глуми у Турском народном позоришту. Каријеру телевизијског и филмског глумца почео је 2006. године.
Глумац је 14 година био у вези с музичарком Битер Бајрактар, али је о њиховој љубави у медијима доступно врло мало информација, а чак није познато ни да ли имају заједничку дјецу.Након раскида с њом, Селим је поново пронашао љубав у загрљају глумице Емел Каракосе. Венчали су се 1. маја 2023. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
9 ч0
Најновије
Најчитаније
17
12
17
03
16
59
16
44
16
37
Тренутно на програму