Дарко Лазић послао поруку након што су га напали на друштвеним мрежама због наступа

АТВ
31.03.2026 09:18

Дарко Лазић
Фото: Youtube/ Republika Hronika

Дарко Лазић остао је без брата Драгана, који је погинуо 11. марта у саобраћајној несрећи, а само неколико дана након сахране, пјевач је наставио да ради свој посао.

Дарко је скупио снаге и одржао свој први наступ након трагедије, а на друштвеним мрежама људи су имали свакојаке коментаре, па су му чак и писали како није у реду што наступа, јер није прошло 40 дана од смрти његовог брата.

Фолкер у овим тешким тренуцима добио је подршку породице, а сада је на Инстаграму подијелио јаку поруку.

- Имаш Бога и то ти је више него довољно - објавио је пјевач који је сада на себе преузео одговорност да води рачуна о породици свог брата.

- Не знам шта бих ти рекао... Прихватио сам то, једноставно... Живот иде даље, а нажалост понекад живот није фер, али мој посао је да пјевам и морао сам да наставим да пјевам. Притом, знам да први он не би желио да прекинем да пјевам. Нешто сам скоро прочитао, да су људи почели увелико да коментаришу нешто, као, "срам те било, није прошло ни 40 дана, већ идеш да пјеваш...". Само сам у себи помислио, па чекајте, људи, имате ли ви мало респекта и да напишете тако нешто? Ипак ја морам да издржавам и три породице - рекао је Дарко и признао да му је тешко док пјева, али да мора да издржава не само своју, већ и породицу покојног брата.

-- Најрадије, кад бих знао да могу да га вратим, не бих никад више у животу запјевао. Али, моја публика од мене очекује да пјевам и први он би био љут кад би знао да не пјевам, а он је уз мене увијек и гледа нас са љепшег мјеста. Он је уз мене, у мом срцу, вечерас ћу и први пут пјевати за њега, и до краја живота. Ја сам морао да будем јак, јер сам ја остао сам са њима. Када виде мене да паднем, онда и они још више падну у депресију и тугу. Максимално се трудим да и њих охрабрим и ојачам, ту сам да подигнем ту кулу која је срушена. Колико толико да покушам да замијеним његово мјесто и да попуним ту празнину, јер ипак сам ја остао као, ајде да кажем, глава породице. Морам да се бринем о тој дјеци, о мајци, снајки... Он није био сам. Имао је и има мене, ја ћу бити ту за њега, а он је уз мене и даје ми снагу - рекао је Дарко тада за "Телеграф".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

