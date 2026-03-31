Игор заклао мајку, па сам позвао полицију

Језив злочин потресао је мирно насеље Росоман у Сјеверној Македонији, када је Игор (27), у недјељу увече, како се сумња, ножем заклао своју мајку Сијку (54).
Напад се догодио у њиховој породичној кући, а Игор је након злочина сам позвао полицију и сачекао да дођу да га ухапсе.
Комшије овог мирног насеља престрављене су након злочина, али кажу да је било само питање времена када ће се нешто догодити.
У тој породичној кући су се, како тврде, годинама одвијале бучне свађе, а неријетко су чули псовке и изговорене пријетње које су укућани једни другима упућивали.
Тврде да је Игор прије три године кућу чак и запалио, међутим, када је мајци задао кобни ударац ножем у врат, нико није чуо ништа.
Сумња се да се злочин догодио у недјељу увече или у понедјељак у раним јутарњим сатима. Да се нешто догађа, мјештани су схватили тек када су угледали полицију.
Породица је полицији одраније позната. Према наводима извора македонских медија, Игоров отац је још у августу 2023. године Игора пријављивао за насиље према њему и супрузи. Полиција је наводно одмах реаговала, а отац је већ наредног дана повукао пријаву.
Убрзо потом је Игор одведен на лијечење у психијатријску болницу у Кавадарцима по налогу власти, али је, како тврде комшије, посредовањем утицајног рођака пуштен са лијечења и враћен кући.
Полиција је у понедјељак до касних послијеподневних сати обављала увиђај. Тијело убијене жене пренесено је на обдукцију, а полиција сада покушава да утврди шта је тачно претходило језивом злочину, преноси Телеграф.
