Игор заклао мајку, па сам позвао полицију

АТВ
31.03.2026 08:47

Језив злочин потресао је мирно насеље Росоман у Сјеверној Македонији, када је Игор (27), у недјељу увече, како се сумња, ножем заклао своју мајку Сијку (54).

Напад се догодио у њиховој породичној кући, а Игор је након злочина сам позвао полицију и сачекао да дођу да га ухапсе.

Комшије овог мирног насеља престрављене су након злочина, али кажу да је било само питање времена када ће се нешто догодити.

У тој породичној кући су се, како тврде, годинама одвијале бучне свађе, а неријетко су чули псовке и изговорене пријетње које су укућани једни другима упућивали.

Тврде да је Игор прије три године кућу чак и запалио, међутим, када је мајци задао кобни ударац ножем у врат, нико није чуо ништа.

Сумња се да се злочин догодио у недјељу увече или у понедјељак у раним јутарњим сатима. Да се нешто догађа, мјештани су схватили тек када су угледали полицију.

Набујале ријеке и потоци у Санском Мосту, становништво се позива на опрез

Породица је полицији одраније позната. Према наводима извора македонских медија, Игоров отац је још у августу 2023. године Игора пријављивао за насиље према њему и супрузи. Полиција је наводно одмах реаговала, а отац је већ наредног дана повукао пријаву.

Убрзо потом је Игор одведен на лијечење у психијатријску болницу у Кавадарцима по налогу власти, али је, како тврде комшије, посредовањем утицајног рођака пуштен са лијечења и враћен кући.

Полиција је у понедјељак до касних послијеподневних сати обављала увиђај. Тијело убијене жене пренесено је на обдукцију, а полиција сада покушава да утврди шта је тачно претходило језивом злочину, преноси Телеграф.

Прочитајте више

Вода ријека

БиХ

Набујале ријеке и потоци у Санском Мосту, становништво се позива на опрез

23 мин

0
Петогодишња дјевојчица нестала након крађе аутомобила

Свијет

Петогодишња дјевојчица нестала након крађе аутомобила

36 мин

0
Какво нас вријеме данас очекује?

Друштво

Какво нас вријеме данас очекује?

39 мин

0
Ови дијелови Бањалуке остају без воде

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке остају без воде

39 мин

0

Више из рубрике

У шуми пронађена два тијела, откривен могући узрок смрти

Регион

У шуми пронађена два тијела, откривен могући узрок смрти

11 ч

0
Отказан састанак Процеса Брдо-Бриони, Милановићу крив Вучић

Регион

Отказан састанак Процеса Брдо-Бриони, Милановићу крив Вучић

15 ч

0
Хидрометеоролошки завод издао упозорење на орканске ударе ветра

Регион

Хидрометеоролошки завод издао упозорење на орканске ударе ветра

18 ч

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Регион

Ухапшена Мирјана Пајковић, објављен снимак

18 ч

0

Битно: О вршњачком насиљу у дигитално доба

Љекар препоручује: Ово су суплементи који помажу женама у менопаузи

Дан жалости у Дрвару због трагичне смрти младог полицајца

Пао нападач који је избо жену насред улице

Видовић: Данас плата радницима Жељезница

