Отказан састанак Процеса Брдо-Бриони, Милановићу крив Вучић

Предсједник Хрватске Зоран Милановић саопштио је да сматра да није могућ долазак предсједника Србије Александра Вучића у Хрватску те је због тога одлучио да откаже састанак Процеса Брдо-Бриони.
„Република Хрватска и Република Словенија, као чланице Европске уније, иницирале су Процес Брдо-Бриони с циљем унапређења међусобне сарадње и убрзавања процеса европских интеграција земаља југоисточне Европе. Састанак шефова држава Процеса Брдо-Бриони ове године је требало да буде одржан у мају у Хрватској.
Политичке изјаве и поступци предсједника Републике Србије Александра Вучића којима свједочимо задњих дана и недјеља у потпуној су у супротности с циљем Процеса Брдо-Бриони, нарушавају међудржавне односе и угрожавају мир и стабилност на подручју југоисточне Европе, наводи се у саопштењу, преноси хрватски портал Индекс.
Предсједник Републике Хрватске Зоран Милановић сматра како у таквим околностима не постоје услови и није могућ долазак председника Републике Србије Александра Вучића у Републику Хрватску.
Као копредсједавајући Процеса Брдо-Бриони, предсједник Милановић је одлучио отказати планирани састанак у Хрватској о чему су обавјештени шефови држава који је требало да учествују на састанку на Брионима.
"Идући састанак шефова држава Процеса Брдо-Бриони одржаће се када се за то стекну услови, а након консултација Милановића и предсједнице Републике Словеније Наташе Пирц-Мусар, као копредсједавајућег Процеса Брдо-Бриони", саопштила је Канцеларија хрватског предсједника.
