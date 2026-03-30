Ухапшена Мирјана Пајковић, објављен снимак

🚔🚨Službenici Mobilne jedinice saobraćajne @PolicijaCG su danas na auto-putu, na teritoriji Kolašina zaustavili i kontrolisali lice M.P. (36) iz #PG.

👮⚖️Imenovana je lišena slobode zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine - upravljanja vozilom brzinom od 2⃣0⃣2⃣ km/h❗️ pic.twitter.com/5QnnEem9ik