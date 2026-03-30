Ухапшена Мирјана Пајковић, објављен снимак

30.03.2026 14:20

Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе
Бивша директорка Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода у Министарству људских и мањинских права Мирјана Пајковић ухапшена је.

Она је на ауто-путу управљала возилом брзином од 202 километра на час, потврђено је порталу Аналитика из Управе полиције.

Како су казали, службеници мобилне јединице саобраћајне полиције Пајковић су контролисали на територији Колашина.

"Именована је ухапшена због прекорачења максималне дозвољене брзине – управљања возилом брзином од 202 км/х”, навели су из Управе полиције на мрежи X, преноси порталу Аналитика.

Подсјећамо, у јануару ове године Мирјана Пајковић се нашла у центру велике афере након што су у јавност процурили експлицитни снимци и фотографије.

Услиједиле су кривичне пријаве, међусобне оптужбе са бившим директором АНБ-а Дејаном Вукшићем, као и снажни политички потреси.

