Ухапшена Мирјана Пајковић, објављен снимак

Бивша директорка Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода у Министарству људских и мањинских права Мирјана Пајковић ухапшена је.
Она је на ауто-путу управљала возилом брзином од 202 километра на час, потврђено је порталу Аналитика из Управе полиције.
Како су казали, службеници мобилне јединице саобраћајне полиције Пајковић су контролисали на територији Колашина.
"Именована је ухапшена због прекорачења максималне дозвољене брзине – управљања возилом брзином од 202 км/х”, навели су из Управе полиције на мрежи X, преноси порталу Аналитика.
🚔🚨Službenici Mobilne jedinice saobraćajne @PolicijaCG su danas na auto-putu, na teritoriji Kolašina zaustavili i kontrolisali lice M.P. (36) iz #PG.— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) March 30, 2026
👮⚖️Imenovana je lišena slobode zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine - upravljanja vozilom brzinom od 2⃣0⃣2⃣ km/h❗️ pic.twitter.com/5QnnEem9ik
Подсјећамо, у јануару ове године Мирјана Пајковић се нашла у центру велике афере након што су у јавност процурили експлицитни снимци и фотографије.
Услиједиле су кривичне пријаве, међусобне оптужбе са бившим директором АНБ-а Дејаном Вукшићем, као и снажни политички потреси.
