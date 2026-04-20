ЦИК Бугарске објавила резултате: Радеву преко 44 одсто гласова

Бугарска Централна изборна комисија (ЦИК) објавила је на својој интернет страници привремене резултате са 60,7 одсто обрађених резултата избора, према којима је "Прогресивна Бугарска" бившег бугарског предсједника Румена Радева освојила највише гласова, односно 44,48 одсто гласова бирача.
Коалиција "Настављамо промјене - Демократска Бугарска" (ПП - ДБ) освојила је 14 одсто гласова бирача, док је коалиција ГЕРБ-СДС бившег премијера у три мандата Бојка Борисова на трећем мјесту са 13,1 одсто гласова бирача.
Покрет "Вазраждане" (Поновно рођење) добио је 4,5 одсто гласова а Покрет за права и слободе (ППР) је освојио 5,38 одсто гласова.
Према Изборном законику, ЦИК мора да објави број освојених гласова и примљене гласове и расподјелу мандата међу странкама и коалицијама најкасније четири дана након дана избора, а имена изабраних посланика најкасније седам дана након дана избора, наводи Танјуг.
У Бугарској су јуче одржани осми избори за Народну скупштину од 2021. године.
На ванредним парламентарним изборима 34.742 грађана је гласало за "не подржавам никога", а тај одговор добио је већу подршку грађана од 15 партија које су учествовале на изборима, и које нису прешле цензус.
