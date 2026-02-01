Logo
Од данас у Бугарској обавезно плаћање у еврима

01.02.2026

15:15

Од данас у Бугарској обавезно плаћање у еврима
Од данас, 1. фебруара, евро постаје једина званична валута у Бугарској, док лев више неће бити прихватљив за плаћања добара, услуга и обавеза, саопштило је Министарство финансија Бугарске.

Према закону о увођењу евра у Бугарску, цијене робе и услуга ће и даље бити истакнуте у обје валуте до 8. августа 2026. године, како би се осигурала транспарентност и спријечиле спекулативне праксе, пишу бугарске "Новините".

Грађани Бугарске који и даље посједују леве могу бесплатно да их замијене у банкама и у "Бугарским поштама" до 30. јуна 2026. године, док ће Национална банка Бугарске (БНБ) обезбиједити бесплатну и неограничену замјену лева у евре и након тог датума.

Министарство финансија подсјећа да трговци више нису у обавези да примају лев, а кусур у свакој трансакцији враћа се искључиво у еврима.

Бугарска је 1. јануара 2026. године званично увела евро и постала 21. чланица еврозоне, тачно 19 година након уласка у Европску унију.

Бугарска

