Лавров: То није наша брига

01.02.2026

14:48

Лавров: То није наша брига
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ситуација у Европи, која се ослања на Сједињене Државе након прекида веза са Русијом, искључиво је питање Европе, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"То није наша брига. То је њихов проблем", рекао је Лавров за телевизију "Русија један".

Лавров је напоменуо да се Русија не мијеша у односе САД и Европе, додајући да су европске елите замијениле сопствене интересе интересима кијевског режима.

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је раније да се дијалог са Европом може наставити тек након промјене њених политичких елита.

