01.02.2026
14:48
Коментари:0
Ситуација у Европи, која се ослања на Сједињене Државе након прекида веза са Русијом, искључиво је питање Европе, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"То није наша брига. То је њихов проблем", рекао је Лавров за телевизију "Русија један".
Лавров је напоменуо да се Русија не мијеша у односе САД и Европе, додајући да су европске елите замијениле сопствене интересе интересима кијевског режима.
Тенис
Ево колико су Новак и Карлос зарадили новца финалом у Мелбурну
Руски предсједник Владимир Путин изјавио је раније да се дијалог са Европом може наставити тек након промјене њених политичких елита.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму