Путин: Значајна улога цркве у јачању Русије

01.02.2026

12:30

Фото: Танјуг/АП
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин високо је оцијенио улогу Руске православне цркве у јачању Русије, саопштено је из Кремља.

"Више пута смо се освртали на улогу коју Руска православна црква има у животу Русије током читаве њене историје, као и на њен допринос јачању нашег народа", истакао је Путин на састанку са патријархом Кирилом, поводом 17 година од његове интронизације.

Путин је нагласио и велики допринос патријарха Кирила јачању Руске православне цркве.

Према његовим ријечима, живот Цркве је у знатној мјери унапријеђен, а много је учињено у вези са подршком парохијама и развојем црквених организационих структура.

"То су, без сумње, Ваша лична достигнућа, која омогућавају ефикасан рад и у основној, духовној сфери", нагласио је Путин.

Kremlj

Свијет

Кремљ: Руководство Европе неспособно да одговори на изазове пред собом

Патријарх Кирил је истакао улогу предсједника Путина у развоју односа између државе и Цркве.

"Ниво сарадње представља веома убједљив доказ исправности државне политике према Цркви, њеног достојног положаја у друштву и пружања духовне подршке нашем народу. У томе, наравно, Ваша заслуга има велики значај", поручио је патријарх Кирил.

Помјесни сабор Руске православне цркве 27. јануара 2009. године изабрао је митрополита Кирила за патријарха московског и цијеле Русије, док је његова интронизација одржана 1. фебруара исте године, подсјећа "Спутњик".

