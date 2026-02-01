Путин: Значајна улога цркве у јачању Русије

01.02.2026
Руски предсједник Владимир Путин високо је оцијенио улогу Руске православне цркве у јачању Русије, саопштено је из Кремља.
"Више пута смо се освртали на улогу коју Руска православна црква има у животу Русије током читаве њене историје, као и на њен допринос јачању нашег народа", истакао је Путин на састанку са патријархом Кирилом, поводом 17 година од његове интронизације.
Путин је нагласио и велики допринос патријарха Кирила јачању Руске православне цркве.
Према његовим ријечима, живот Цркве је у знатној мјери унапријеђен, а много је учињено у вези са подршком парохијама и развојем црквених организационих структура.
"То су, без сумње, Ваша лична достигнућа, која омогућавају ефикасан рад и у основној, духовној сфери", нагласио је Путин.
Патријарх Кирил је истакао улогу предсједника Путина у развоју односа између државе и Цркве.
"Ниво сарадње представља веома убједљив доказ исправности државне политике према Цркви, њеног достојног положаја у друштву и пружања духовне подршке нашем народу. У томе, наравно, Ваша заслуга има велики значај", поручио је патријарх Кирил.
Помјесни сабор Руске православне цркве 27. јануара 2009. године изабрао је митрополита Кирила за патријарха московског и цијеле Русије, док је његова интронизација одржана 1. фебруара исте године, подсјећа "Спутњик".
