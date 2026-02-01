Logo
Пукла сајла на жичари, повријеђена дјеца

Извор:

Телеграф

01.02.2026

10:13

Жичара
Фото: Pexels/Renan Bomtempo

На планини Семенић у Румунији догодио се озбиљан инцидент када је пукла сајла на једној од жичара, при чему је повређено двоје дјеце, док је треће дијете прошло без тежих посљедица.

Инцидент се догодио на стази Кручеа де Брази, гдје је усљед пуцања сајле дошло до наглог заустављања жичаре. Двоје дјеце том приликом задобило је повреде, док је треће дијете избегло теже посљедице захваљујући ношењу заштитне кациге.

Родитељи дјетета које је лакше повређено навели су да је кацига била оштећена у инциденту, што, како истичу, показује колико је ситуација могла бити озбиљна.

"Имао је велику срећу што је носио кацигу. Она је оштећена, али је он задобио само лакшу повреду руке", изјавили су они.

Једанаестогодишњи дјечак, који је теже повријеђен, задобио је прелом руке и превезен је у болницу у Темишвару, с обзиром на то да болница у Решици нема дежурног педијатра.

Управа жичаре огласила се саопштењем у којем се извинила због инцидента и навела да је објекат имао сва важећа одобрења за рад.

"Жичара на којој је пукла сајла посједује све потребне дозволе, прошла је редовне техничке прегледе и испуњава све безбједносне прописе у складу са важећим законодавством. Стручни тим тренутно анализира конкретне узроке који су довели до квара техничке компоненте“, наводи се у саопштењу.

(Телеграф.рс)

