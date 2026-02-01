Logo
Large banner

"Туристи" из БиХ ухваћени да раде на црно

Извор:

АТВ

01.02.2026

07:47

Коментари:

0
"Туристи" из БиХ ухваћени да раде на црно
Фото: Unsplash

Службеници Финансијске контроле рада на црно Главне царинске управе Франкфурт (Одер) извршили су контролу једног привредног предузећа у мјесту Пинов (Уцкермарк) и том приликом затекли су два држављанина Босне и Херцеговине који су радили на црно.

Како стоји у саопштењу Главне царинске управе, контролисане су двије производне хале, гд‌је су затечени радници различитих националности.

Међу њима су била два држављанина Босне и Херцеговине и седам индијских држављанина, који су посједовали само словеначке, односно хрватску боравишне дозволе са радним одобрењем.

Полиција Њемачка

Свијет

Држављанин БиХ ухапшен у рацији њемачких специјалаца

Тиме им није било дозвољено да обављају привредну д‌јелатност у Њемачкој и самим тиме су имали статус туриста.

Ипак, они су ухваћени да изводе радове у области металне конструкције, због чега им статус туриста аутоматски престао да важи. На тај начин они су, заправо, незаконито боравили у Њемачкој.

Након контроле, свих девет радника је пребачено у Централну службу за странце у Берлин-Шенефелду, са којом Финансијска контрола рада ана црно блиско сарађује, а гд‌је су саслушани у вези са случајем.

Држављани БиХ добили су налог за напуштање територије Њемачке и повратак у своју матичну земљу. Индијски држављани остали су у служби за странце и чекају даљу одлуку.

Подијели:

Тагови:

rad na crno

Њемачка

Држављанин БиХ

deportacija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Држављанин БиХ ухапшен у рацији њемачких специјалаца

Свијет

Држављанин БиХ ухапшен у рацији њемачких специјалаца

16 ч

0
Љубав. вјенчање

Бања Лука

Најстарији бањалучки младожења имао 85 година

16 ч

0
Данас славимо Светог Макарија, изговорите ову молитву

Друштво

Данас славимо Светог Макарија, изговорите ову молитву

16 ч

0
Шахид Бат

Свијет

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

1 д

1

Више из рубрике

Држављанин БиХ ухапшен у рацији њемачких специјалаца

Свијет

Држављанин БиХ ухапшен у рацији њемачких специјалаца

16 ч

0
Шахид Бат

Свијет

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

1 д

1
снијег америка

Свијет

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

1 д

0
Слиједи масовна депортација: Мијењају закон из коријена

Свијет

Слиједи масовна депортација: Мијењају закон из коријена

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner