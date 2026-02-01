"Туристи" из БиХ ухваћени да раде на црно

Извор:
Службеници Финансијске контроле рада на црно Главне царинске управе Франкфурт (Одер) извршили су контролу једног привредног предузећа у мјесту Пинов (Уцкермарк) и том приликом затекли су два држављанина Босне и Херцеговине који су радили на црно.
Како стоји у саопштењу Главне царинске управе, контролисане су двије производне хале, гдје су затечени радници различитих националности.
Међу њима су била два држављанина Босне и Херцеговине и седам индијских држављанина, који су посједовали само словеначке, односно хрватску боравишне дозволе са радним одобрењем.
Тиме им није било дозвољено да обављају привредну дјелатност у Њемачкој и самим тиме су имали статус туриста.
Ипак, они су ухваћени да изводе радове у области металне конструкције, због чега им статус туриста аутоматски престао да важи. На тај начин они су, заправо, незаконито боравили у Њемачкој.
Након контроле, свих девет радника је пребачено у Централну службу за странце у Берлин-Шенефелду, са којом Финансијска контрола рада ана црно блиско сарађује, а гдје су саслушани у вези са случајем.
Држављани БиХ добили су налог за напуштање територије Њемачке и повратак у своју матичну земљу. Индијски држављани остали су у служби за странце и чекају даљу одлуку.
