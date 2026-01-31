Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

Извор:
Осуђени терориста који је био затворен због планирања напада на британску амбасаду, те био близак Абу Хамзом, тзв. "проповједником мржње" намјерава да се кандидује на локалним изборима у Бирмингему.
Шахид Бат, 60, изјавио је да жели да "уједини људе" и супротстави се крајњој десници због чега се и кандидује у Спаркхилу на предстојећим изборима за Градско вијеће Бирмингема, који ће бити одржани у мају.
Иначе, Бат је рођен у Пакистану, а у Бирмингем се доселио са родитељима још у раном дјетињству. Међутим, његова кандидатура изазивала је бројне контроверзе у Великој Британији.
Наиме, Бат је осуђен у Јемену 1999. године након што су тужиоци тврдили да је био дио милитантне групе која је планирала нападе на западне циљеве, укључујући британски конзулат у Адену, англиканску цркву и хотел у власништву Швајцараца.
Тада је као 33-годишњак осуђен је на пет година затвора због повезаности са оружаним групама, "планирања убистава и разарања" и посједовања оружја.
Случај је обухватао осам Британаца и два Алжирца и био је повезан са исламистичким милитантима који су дјеловали у тој блискоисточној земљи.
Током суђења чуло се да су Бат и група послати у Јемен од стране Абу Хамзе, британског проповједника мржње (познат по томе да умјесто руке има куку) који сада служи доживотну казну у САД након што је 2012. изручен због оптужби за тероризам.
Шахид Бат, који намјерава да се кандидује у Бирмингему, рекао је у свом промотивном видеу на самом почетку кампање: "Ја сам неко ко је увијек био на првим линијама. За оне који ме познају – буквално на првим линијама."
Бат (60) је одслужио пуну казну и пуштен је у децембру 2003. године, у 38. години, враћен у Велику Британију под пратњом британског конзуларног званичника. Не постоји доказ да је његова пресуда икада поништена.
Прије осуде за тероризам, Бат је био један од оснивача банде Лyнx, која је учествовала у насилним сукобима са крајње десничарским расистима, због чега је такође завршио у затвору.
Почетком 90-их одлази у Босну и Херцеговину, прво као хуманитарни радник прије него што се придружио одреду страних бораца при Армији БиХ. Такође је ратовао у Авганистану и Кашмиру, прије него што је послат у Јемен.
Од повратка у Британију, Бат је држао предавања у школама и на јавним скуповима о радикализацији и својим прошлим, како каже, лошим искуствима због чега жели да она послуже као упозорење другима, преносе "Независне новине".
