Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

Извор:

Агенције

31.01.2026

21:52

Фото: Tanjug / AP / Charles Krupa

Око 240 милиона људи је под упозорењима на хладно вријеме и зимске олује, јер је снажан систем пријети да донесе јаке вјетрове, поплаве и обилне сњежне падавине на источну обалу САД, док се регион настављао опорављати од прошлонедјељног леденог зимског времена.

Температуре су у суботу нагло пале, а у Западној Вирџинији је забиљежена најнижа температура од минус 27 степени Фаренхајта, рекао је Боб Оравец, главни метеоролог Националне метеоролошке службе у Колеџ Парку, Мериленд.

Више од 127.000 домова и предузећа, углавном у Мисисипију и Тенесију, остало је без струје након прошлонедјељне олује.

У Нешвилу, у Тенесију, где су температуре у суботу биле око 10 степени Целзијуса, а више од 47.000 људи је и даље без струје, фрустрације су се расле. Тери Мајлс (59) је рекао да његов дом нема струју од недјеље. Користи фритезу за гријање, иако је забринут због опасности од угљен-моноксида.

Гувернер Тенесија Бил Ли рекао је да дијели "снажну забринутост" са руководством електричне службе Нешвила, додајући да становницима "потребан је јасан временски оквир за обнављање струје, транспарентност о броју распоређених електроинсталатера и боље разумијевање када ће радови бити завршени у њиховом насељу".

Комунална компанија је бранила свој одговор, рекавши да је олуја која је погодила прошлог викенда била без преседана.

Више снијега на југу

Оравец је рекао да би дијелови јужних Апалача, Каролина и Џорџије могли да виде 15 до 25 центиметара снијега. У Каролинама би преко ноћи могла да се деси мећава усљед циклона бомбе, термина који је Оравек користио да опише интензиван, брзо јачајући олујни систем са јаким вјетровима код југоисточне обале.

"Кад год имате савјете о хладном времену или упозорења на екстремну хладноћу, опасно је бити напољу. Може доћи до смрзавања", рекао је Оравец.

"Посебно у подручјима која имају или имају проблема са струјом, продужено излагање хладном времену и даље није добро за вас", додао је.

У Миртл Бичу, у Јужној Каролини – чији је званични симбол сунце, палме и галеб – очекивало се 15 центиметара снијега. Град нема опрему за чишћење снијега, а власти су планирале да "користе оно што могу да пронађу", рекао је градоначелник Марк Круеа.

Вријеме са температурама испод нуле прогнозирано је за фебруар, са обилним снегом у Каролинама, Вирџинији и сјевероисточној Џорџији током викенда, укључујући и до 30 центиметара у деловима Сјеверне Каролине. Такође је речено да је могућ снијег од Мериленда до Мејна.

Борба са ниским температурама

Седамдесет шест људи је преминуло од Тексаса до Њу Џерсија, према подацима које је прикупио ЦБС Њуз. Узроци смрти укључују хипотермију или изложеност, тровање угљен-моноксидом и несреће попут падова на санкама. Званичници нису објавили конкретне детаље о неким смртним случајевима.

Стручњаци су упозорили на растући ризик од хипотермије. Смрзавање је такође био проблем на југу, гдје неки људи можда немају довољно топлу одјећу, рекао је др Дејвид Нестлер, специјалиста за хитну медицину у клиници Мајо у Минесоти. Температура ће пасти знатно испод нуле у већем дијелу региона, са вриједностима близу -20 степени Фаренхајта у дијеловима долине Охаја у недјељу ујутру.

У Сјеверној Каролини, стотине војника Националне гарде спремиле су се да помогну, а државни радници су радили на припреми путева.

Град Вејк Форест је у петак забележио стални прилив људи који су пунили резервоаре пропана у продавници "Холдинг Оил енд Гас", укључујући Хосеа Росу, који је стигао након што је штрајковао на још три места.

"Овдје сам по овом хладном времену и не свиђа ми се", рекао је Роса док је држао резервоар од 20 фунти.

У округу Дер, дому већег дијела Спољних обала Сјеверне Каролине, становници су се бринули да би се још ненасељених кућа у заједницама попут Роданта и Бакстона могло урушити у Атлантски океан.

Очекује се да ће ледена хладноћа продријети чак до Флориде на југу. За дијелове јужне Флориде, то ће бити најхладнији ваздух виђен у посљедњих неколико деценија. Недјеља и понедјељак ће вјероватно оборити рекорде.

