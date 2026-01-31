Ствара се војни Шенген: Ево шта то значи

Извор:
Естонија, Летонија и Литванија су се договориле о стварању Балтичке зоне војне мобилности (ММА) како би уклониле уска грла у мирнодопско вријеме и омогућиле трупама лакше кретање између три земље.
Како преноси јавни сервис Естоније, министар Хано Певкур и његове колеге из Летоније и Литваније, Андрис Спрудс и Робертас Каунас, потписали су у петак у Талину заједничку декларацију о намјерама за стварање Балтичког регионалног подручја војне мобилности.
Овај подухват се представља као војна верзија Шенгенске зоне Европске уније, која омогућава грађанима слободно кретање између земаља уз минималне проблеме.
Министри су нагласили да је иницијатива намијењена за мирнодопско вријеме и да има за циљ уклањање гломазних ограничења која успоравају кретање трупа и опреме између земаља и савезника НАТО.
"Поента 'војног Шенгена' је да немамо никакву бирократију, никакву папирологију коју је потребно обавити када се војска премјешта из једне европске земље у другу", рекао је Певкур на конференцији за новинаре.
"Чак и данас, када идемо на вјежбе у Летонији, морамо попунити много папирологије и то није баш разумно", додао је.
Певкур је рекао да, према тренутним аранжманима, различити бирократски стандарди у земљама НАТО понекад могу одгађати поступке "мјесецима".
Износећи оквир за то како ће ММА функционисати у пракси, Каунас је рекао:
"То није само папирологија; то значи да се литвански тенкови могу слободно кретати како би бранили Ригу, естонска артиљерија може подржавати Вилњус, летонске снаге могу ојачати Таллин".
"У временима кризе, сваки сат је важан, а бирократија и границе могу успорити нашу одбрану и одвраћање", додао је.
Литвански министар је такође нагласио да је руска пријетња регији и "стварна и дугорочна". Балтичке земље улажу велика средства у одбрану "не зато што желе рат, већ зато што желе мир", рекао је Каунас.
Спрудс је рекао да је подручје намијењено за "контрамобилност против било којих потенцијалних агресорских земаља", уз истовремено обезбјеђивање боље мобилности за савезнике.
Такође је нагласио важност постојања војног Шенгена на нивоу цијеле Европе, како би се трупама и опреми омогућило што брже кретање на источни бок у случају напада.
"Војна мобилност је кључна у критичним временима", рекао је летонски министар окупљеним медијима.
Спрудс је за "ЕРР Њуз" изјавио да ће подручје мобилности обухватати копнени, поморски, ваздушни и кибернетички домен.
Прошле године, Европска комисија је саопштила да путеви, мостови, жељезнице и папирологија ометају способност војске да се брзо креће преко граница.
"Неке земље захтијевају 45 дана претходне најаве прије него што дозволе војној опреми да пређе преко њихове територије", извијестио је "Политико".
"Значајне препреке за ефикасну војну мобилност у ЕУ и даље постоје", наводи се у комуникацији.
"Национална правила су често различита, фрагментирана и неусклађена", додаје се.
Одговарајући на питање зашто је требало четири године од почетка сукоба у Украјини да се почну уклањати постојеће баријере, Певкур је рекао да је неколико пројеката у току, али се сложио да је процес трајао предуго.
"И нисам нимало сретан због тога", рекао је.
Певкур је рекао да је најтежи дио обичаји и како се они разликују од земље до земље.
"И наш је посао пронаћи рјешење. Али хоће ли се ријешити за шест мјесеци? Вјероватно не. Потребна нам је сарадња других европских земаља, земаља јужне Европе", рекао је.
Певкур је истакао да се борбене групе НАТО у свакој од балтичких држава састоје од различитих нација. Летонска укључује особље и опрему из 14 различитих земаља.
"Имали смо примјере гдје је нека опрема савезника овдје и спремна за рад ако буде потребно, али папирологија траје мјесецима", рекао је, говорећи о естонској борбеној групи, коју чине британске и француске снаге.
"Боље икад него никад", рекао је Каунас, додајући да Литванија ради на том питању с Њемачком и Пољском.
"Понекад папирологија траје предуго, али будите увјерени да ће од сада све бити одлично", закључио је.
