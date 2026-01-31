Logo
Орбан: Мађарска економија не захтијева штедњу

31.01.2026

17:14

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да мађарска економија не захтијева никакву врсту штедње, те истакао да ће његова странка Фидес након избора задржати своје политике у вези са потрошњом.

Орбан је истакао да је чиста лаж тврдња да ће, ако Фидес побиједи на изборима у априлу, Мађарска морати да уведе мјере штедње како би се обуздао буџетски дефицит.

Он је додао да ће буџетски дефицит Мађарске, који је премашио владине прогнозе посљедњих година, морати да се смањи "мирно, полако и постепено" како се економски изгледи буду побољшавали, преноси Ројтерс.

Делегација Српске на састанку с Орбаном

Република Српска

Почео састанак Додика, Тришић Бабић и Орбана

"Не треба нам штедња и ништа не треба одузимати од народа", рекао је Орбан на предизборном скупу.

Он је истакао да ће субвенционисана хипотекарна каматна стопа од три одсто или план за ослобађање мајки двоје д‌јеце од пореза на доходак остати на снази. /

Виктор Орбан

