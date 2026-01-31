Орбан: Мађарска економија не захтијева штедњу

31.01.2026
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да мађарска економија не захтијева никакву врсту штедње, те истакао да ће његова странка Фидес након избора задржати своје политике у вези са потрошњом.
Орбан је истакао да је чиста лаж тврдња да ће, ако Фидес побиједи на изборима у априлу, Мађарска морати да уведе мјере штедње како би се обуздао буџетски дефицит.
Он је додао да ће буџетски дефицит Мађарске, који је премашио владине прогнозе посљедњих година, морати да се смањи "мирно, полако и постепено" како се економски изгледи буду побољшавали, преноси Ројтерс.
"Не треба нам штедња и ништа не треба одузимати од народа", рекао је Орбан на предизборном скупу.
Он је истакао да ће субвенционисана хипотекарна каматна стопа од три одсто или план за ослобађање мајки двоје дјеце од пореза на доходак остати на снази. /
