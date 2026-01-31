Ко је Борис Николић из Епстајнових докумената и какве везе има с Гејтсом

Извор:
У најновијим документима Џефрија Епстајна поново се помиње име Бориса Николића и постоји његова преписка са осуђеним педофилом милионером.
Мејлови откривају како је Епстајн подстицао блиског сарадника да се састане са Ендруом Маунтбатен Виндзором, тада војводом од Јорка, на Свјетском економском форуму у Швајцарској јер "је забаван“.
Размјена порука између Епстајна и Бориса Николића, бившег савјетника Била Гејтса, догодила се у јануару 2010, шест мјесеци након што је Епстајн пуштен из затвора на Флориди, гдје је служио казну због довођења малољетнице у проституцију, преноси "Телеграф.рс".
Ендру је у то вријеме био специјални представник Велике Британије за међународну трговину и инвестиције.
Ланац мејлова, који је 2025. објавио Конгрес САД, започиње Епстајновим питањем Николићу, који је школовани љекар и имунолог, да ли се "нешто забавио у Давосу“ до тада, пише Тимес.
Николић, који је након Епстајнове смрти 2019. именован за извршиоца његовог тестамента, одговара: „Друга врста забаве… Јуче сам срео твог пријатеља Била Клинтона, потом Николу Саркозија. Касније тог дана састанак са твојим другим пријатељем принцем Ендруом јер има нека питања у вези са Мицрософтом.“
Епстајн одговара: "Можеш рећи Ендруу да смо пријатељи“.
Када Николић назначава да од принца ништа не тражи заузврат, Епстајн одговара: "Да, тражиш. Требаш да се смијеш и забављаш. Он је добар у томе… Врло је забаван“.
Николић одговара: "Хвала! Чуо сам да није баш забаван, али вјерујем твојој процјени. Било би сјајно да си овдје. Управо сам флертовао са 22-годишњом врућом плавокосом Мексиканком са плавим очима. Испоставило се да је са мужем. Нисам имао прилику да га провјерим. Али, како смо закључили, све што је добро је изнајмљено“. Додао је и емотикон који трепће.
Након састанка са Ендруом, Николић извјештава Епстајна: "Он је одличан… Мислим да бих замијенио Давос за добру недјељу моде, много је забавније“.
Ова размјена мејлова била је међу више од 20.000 докумената које је Одбор за надзор Представничког дома добио из Епстајнове имовине, а објављени су као дио конгресне истраге о томе зашто дискредитовани финансијер никада није изведен пред федерални суд, преноси Телеграф.
Биоматикс на својој званичној страници наводи да је Борис Николић доктор и инвеститор који је претходно служио као главни савјетник за науку и технологију Била Гејтса, водећи одабране инвестиционе активности у профитним и непрофитним секторима.
Његова улагања обухватала су секторе животних наука, информационих технологија и здравства, укључујући компаније попут Фондејшн Медисин, РисерчГејт, Шредингер и Нимбус Терапеутикс.
Др Николић је завршио постдокторску обуку из трансплантационе имунологије на Харвард Медикал Скул и радио као доцент медицине у Масачусетс Џенерал Хоспитал/Харвард Медикал Скул.
Аутор је више од 70 чланака, патената и патентних пријава те је суоснивач неколико биотехнолошких компанија које су касније продате.
Николић је стекао диплому доктора медицине на Медицинском факултету Универзитета у Загребу, а клиничку обуку на Клиничком болничком центру у Загребу.
Николић је у Управним одборима неколико портфељских компанија Биоматикса, укључујући Енкодиа и Омниоме. Такође је посматрач у одборима компанија Сајтрелис и Верв.
