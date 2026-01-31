Logo
Large banner

Ко је Борис Николић из Епстајнових докумената и какве везе има с Гејтсом

Извор:

АТВ

31.01.2026

15:15

Коментари:

0
Џефри Епстајн
Фото: Министарство правде САД

У најновијим документима Џефрија Епстајна поново се помиње име Бориса Николића и постоји његова преписка са осуђеним педофилом милионером.

Мејлови откривају како је Епстајн подстицао блиског сарадника да се састане са Ендруом Маунтбатен Виндзором, тада војводом од Јорка, на Свјетском економском форуму у Швајцарској јер "је забаван“.

Новак Ђоковић

Тенис

Родик никад оштрији због Ђоковића: Ако га то још једном питате треба да добијете отказ

Размјена порука између Епстајна и Бориса Николића, бившег савјетника Била Гејтса, догодила се у јануару 2010, шест мјесеци након што је Епстајн пуштен из затвора на Флориди, гдје је служио казну због довођења малољетнице у проституцију, преноси "Телеграф.рс".

Ендру је у то вријеме био специјални представник Велике Британије за међународну трговину и инвестиције.

Преписка са Епстајном

Ланац мејлова, који је 2025. објавио Конгрес САД, започиње Епстајновим питањем Николићу, који је школовани љекар и имунолог, да ли се "нешто забавио у Давосу“ до тада, пише Тимес.

Meso

Економија

Какве су тренутно цијене меса, јаја и млијечних производа на пијаци

Николић, који је након Епстајнове смрти 2019. именован за извршиоца његовог тестамента, одговара: „Друга врста забаве… Јуче сам срео твог пријатеља Била Клинтона, потом Николу Саркозија. Касније тог дана састанак са твојим другим пријатељем принцем Ендруом јер има нека питања у вези са Мицрософтом.“

Епстајн одговара: "Можеш рећи Ендруу да смо пријатељи“.

Када Николић назначава да од принца ништа не тражи заузврат, Епстајн одговара: "Да, тражиш. Требаш да се смијеш и забављаш. Он је добар у томе… Врло је забаван“.

Николић одговара: "Хвала! Чуо сам да није баш забаван, али вјерујем твојој процјени. Било би сјајно да си овдје. Управо сам флертовао са 22-годишњом врућом плавокосом Мексиканком са плавим очима. Испоставило се да је са мужем. Нисам имао прилику да га провјерим. Али, како смо закључили, све што је добро је изнајмљено“. Додао је и емотикон који трепће.

Развод

Љубав и секс

Брак не пуца само због преваре: Разлози су много сложенији

Након састанка са Ендруом, Николић извјештава Епстајна: "Он је одличан… Мислим да бих замијенио Давос за добру недјељу моде, много је забавније“.

Ова размјена мејлова била је међу више од 20.000 докумената које је Одбор за надзор Представничког дома добио из Епстајнове имовине, а објављени су као дио конгресне истраге о томе зашто дискредитовани финансијер никада није изведен пред федерални суд, преноси Телеграф.

Ко је Борис Николић?

Биоматикс на својој званичној страници наводи да је Борис Николић доктор и инвеститор који је претходно служио као главни савјетник за науку и технологију Била Гејтса, водећи одабране инвестиционе активности у профитним и непрофитним секторима.

Његова улагања обухватала су секторе животних наука, информационих технологија и здравства, укључујући компаније попут Фондејшн Медисин, РисерчГејт, Шредингер и Нимбус Терапеутикс.

pruga prelaz tragedija voz sine 1

Свијет

Језив случај: Повукао дјевојку на шине, обоје страдали

Др Николић је завршио постдокторску обуку из трансплантационе имунологије на Харвард Медикал Скул и радио као доцент медицине у Масачусетс Џенерал Хоспитал/Харвард Медикал Скул.

Аутор је више од 70 чланака, патената и патентних пријава те је суоснивач неколико биотехнолошких компанија које су касније продате.

Николић је стекао диплому доктора медицине на Медицинском факултету Универзитета у Загребу, а клиничку обуку на Клиничком болничком центру у Загребу.

Николић је у Управним одборима неколико портфељских компанија Биоматикса, укључујући Енкодиа и Омниоме. Такође је посматрач у одборима компанија Сајтрелис и Верв.

(Телеграф)

Подијели:

Таг:

Džefri Epstajn

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Четворо погинуло у експлозији у стамбеној згради

Свијет

Четворо погинуло у експлозији у стамбеној згради

8 ч

0
Језив случај: Повукао дјевојку на шине, обоје страдали

Свијет

Језив случај: Повукао дјевојку на шине, обоје страдали

8 ч

0
Нестало струје у готово свим дијеловима земље, огласио се министар

Свијет

Нестало струје у готово свим дијеловима земље, огласио се министар

8 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Свијет

Русија забранила извоз горива

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner