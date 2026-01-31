Русија забранила извоз горива

Извор:
Танјуг
31.01.2026
13:23
Руска влада одлучила је да уведе привремену забрану извоза бензина, дизела и других горива до краја јула, а руски премијер Михаил Мишустин потписао је уредбу о увођењу ове мјере, саопштила је данас прес-служба руске владе.
"Влада је увела нову привремену забрану извоза бензина, дизела и других горива до 31. јула 2026. године. Уредба је потписана", наводи се у саопштењу и додаје да је циљ ове одлуке очување стабилности на домаћем тржишту горива, преноси ТАСС.
У саопштењу се указује да забрана на извоз моторног бензина више неће важити за директне произвођаче нафтних деривата, што ће помоћи у спречавању ризика од преоптерећења производних капацитета нафтних компанија.
