Русија забранила извоз горива

Танјуг

31.01.2026

13:23

Руска влада одлучила је да уведе привремену забрану извоза бензина, дизела и других горива до краја јула, а руски премијер Михаил Мишустин потписао је уредбу о увођењу ове мјере, саопштила је данас прес-служба руске владе.

"Влада је увела нову привремену забрану извоза бензина, дизела и других горива до 31. јула 2026. године. Уредба је потписана", наводи се у саопштењу и додаје да је циљ ове одлуке очување стабилности на домаћем тржишту горива, преноси ТАСС.

У саопштењу се указује да забрана на извоз моторног бензина више неће важити за директне произвођаче нафтних деривата, што ће помоћи у спречавању ризика од преоптерећења производних капацитета нафтних компанија.

Русија

gorivo

