Ђокић: Подршка Владе за проблеме грађана уз рударска поља

СРНА

31.01.2026

12:59

5
Фото: АТВ

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић најавио је данас подршку Владе Републике Српске општини Угљевик за рјешавање проблема мјештана који се налазе у зони рударских радова Рудника и термоелектране РиТЕ "Угљевик".

Ђокић је након разговора са начелником Угљевика Драганом Гајићем изјавио да је ријеч о путној комуникацији која је угрожена након експлоатације угља, те истакао да ће јавно предузеће "Путеви Републике Српске" радити хитно, заједно са РиТЕ, на санацији пута.

"Треба санирати и локални водовод, то ће општина радити заједно са РиТЕ, а заложићу се да у план пословања `Електро-Бијељине` за ову годину приоритет буде и изградња трафостанице у Угљевику као подстрек за даљи развој и урбанизацију ове општине", рекао је Ђокић новинарима.

Он је истакао да сви заједно треба врло одлучно да предузму мјере за рјешавање проблема грађана и побољшању услова живота.

Ђокић је додао да се проблеми директно одражавају на живот цјелокупне општине, посебно на рад локалне управе и њене администрације.

Начелник Угљевика Драган Гајић изјавио је након састанка да је министру предочио стање у мјесним заједницама које су угрожене због експлоатације угља, а ријеч је о путној комуникацији, електромрежи, водоводној и телекомуникационој мрежи и да су договорена рјешења.

"Потписивање уговора о концесији за РиТЕ корак је којим идемо ка бољем рјешавању свих ових проблема", истакао је Гајић.

Он је навео неопходност изградње трафо-станице у градском дијелу Угљевика, на локацији гдје је планирана изградња вртића и стамбених зграда, те додао да у Угљевику задњих седам година није изграђена ниједна стамбена зграда.

Петар Ђокић

RiTE Ugljevik

Коментари (5)
