Потписан уговор о преносу концесије са "Комсара" на РиТе "Угљевик"

Извор:

СРНА

31.01.2026

12:56

Коментари:

2
Фото: АТВ

У Угљевику је данас потписан уговор о преносу права на концесију за експлоатацију угља на лежишту "Исток два" са компаније "Комсар енерџи" на Рудник и Термоелектрану РиТЕ "Угљевик".

Уговор су потписали министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић у име Владе Српске, представник предузећа "Комсар енерџи Република Српска" Александар Лозо и директор РиТе "Угљевик" Жарко Новаковић.

Након потписивања уговора у згради РиТе предвиђене су изјаве за медије.

685d28b351edc Кошарац

Република Српска

Кошарац: Нервоза опозиције најбољи доказ да захваљујући политикама Додика Српска иде напријед

Влада Републике Српске дала је сагласност да буде потписан уговор о преносу права на концесију са компаније "Комсар енерџи" на РиТЕ "Угљевик", чиме су створени услови да се ради на планирању и експлоатацији угља на локалитету "Исток два".

Ово је, како је раније истакнуто из РиТЕ "Угљевик", важан корак ка стварању услова за дугорочно стабилан и несметан рад рудника.

Концесионо поље "Исток два" обезбјеђује рад термоелектране наредних више од 20 година.

RiTE Ugljevik

komesar

koncesija

Коментари (2)
