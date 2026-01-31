Потписан уговор о преносу концесије са "Комсара" на РиТе "Угљевик"

Извор:
СРНА
31.01.2026
12:56
Коментари:2
У Угљевику је данас потписан уговор о преносу права на концесију за експлоатацију угља на лежишту "Исток два" са компаније "Комсар енерџи" на Рудник и Термоелектрану РиТЕ "Угљевик".
Уговор су потписали министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић у име Владе Српске, представник предузећа "Комсар енерџи Република Српска" Александар Лозо и директор РиТе "Угљевик" Жарко Новаковић.
Након потписивања уговора у згради РиТе предвиђене су изјаве за медије.
Република Српска
Кошарац: Нервоза опозиције најбољи доказ да захваљујући политикама Додика Српска иде напријед
Влада Републике Српске дала је сагласност да буде потписан уговор о преносу права на концесију са компаније "Комсар енерџи" на РиТЕ "Угљевик", чиме су створени услови да се ради на планирању и експлоатацији угља на локалитету "Исток два".
Ово је, како је раније истакнуто из РиТЕ "Угљевик", важан корак ка стварању услова за дугорочно стабилан и несметан рад рудника.
Концесионо поље "Исток два" обезбјеђује рад термоелектране наредних више од 20 година.
Република Српска
10 ч11
Савјети
11 ч0
Свијет
11 ч0
Сцена
11 ч0
Република Српска
10 ч11
Република Српска
11 ч9
Република Српска
12 ч8
Република Српска
14 ч0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму