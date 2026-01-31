Logo
Large banner

Не губите вријеме на чишћење: Ево како да вам стан заблиста за 15 минута

31.01.2026

12:47

Коментари:

0
Чишћење
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Јапански концепт каизена, континуирано побољшање кроз мале кораке, је основа ефикасног чишћења. Умјесто седмичног дубинског чишћења, Јапанке више воле кратке дневне сесије које одржавају ред без стреса или умора.

Тајна лежи у унапријед усклађеној припреми и јасном систему. Свака ствар у кући има своје одређено мјесто, што елиминише дуготрајно тражење и размишљање о томе гдје све ставити. То је принцип "моно но аверс" – свјестан приступ стварима и њиховој локацији.

policija rs

Хроника

Због саобраћајне незгоде обустављен саобраћај на путу Челинац - Дренова

Припремна фаза: креирање система

Прије него што започнете брзо чишћење, потребно је организовати простор према јапанским принципима. Свака соба је подијељена на зоне, свака са својим алатима и правилима. Јапанске домаћице користе принцип "5":

-сортирање

-организовање

-одржавање

-стандардизација

-побољшање.

Кључ је у минимизирању броја предмета. Јапански домови функционишу по правилу "један унутра, један напоље". То значи да када купите нови предмет, стари мора пронаћи нови дом или бити одбачен.

Роби Вилијамс

Сцена

Роби Вилијамс: Опијао сам се док не бих изгубио свијест

Техника чишћења од 15 минута

Основна техника укључује подјелу времена на јасне блокове:

3 минута – сакупљање и постављање ствари на њихова мјеста

5 минута - мокро чишћење површина

4 минута – усисавање или брисање пода

2 минута да средиш своје купатило

1 минут - завршна инспекција и подешавања

Јапанке никада не почињу са чишћењем без тајмера. Јасна временска ограничења стварају осјећај игре и елиминишу одуговлачење. Важно је чистити у смјеру казаљке на сату, почевши од улаза у собу — ово осигурава потпуну покривеност простора без понављања исте области.

Sabalenka

Тенис

Сабаленка прокоцкала вођство и изгубила финале Аустралијан опена

Минималистички алати

Арсенал чишћења јапанске домаћице је изненађујуће скроман. Микрофибер крпе, које ефикасно скупљају прашину без употребе хемикалија, су главни ослонац. Јапанке преферирају природна средства за чишћење: раствор сирћета за стакло, соду бикарбону за тврдокорне мрље и лимунску киселину за водоводне инсталације.

Традиционална јапанска метла, "хоки", направљена од природних материјала, заузима посебно мјесто. Њена употреба постаје медитативна пракса, омогућавајући човјеку да се фокусира на процес и постигне унутрашњи мир.

Психологија брзог чишћења

Јапански приступ чишћењу је нераскидиво повезан са менталним благостањем. Чист простор утиче на менталну јасноћу – принцип који подржавају савремена неуропсихолошка истраживања. Неред у кући ствара визуелну буку, која преоптерећује мозак и смањује концентрацију.

Аеродром

Свијет

Пао курир на аеродрому: У стомаку имао 1,2 килограм дроге

Ритуал свакодневног чишћења од 15 минута постаје облик активне медитације. Понављајући покрети смирују нервни систем, а видљиви резултати повећавају ниво допамина, хормона задовољства. То објашњава зашто многе Јапанке чишћење описују као извор енергије, а не као одвод.

Сезоналност и адаптација

Јапанске домаћице узимају у обзир сезонске факторе приликом избора метода чишћења. У прољеће је нагласак на дубинском чишћењу и обнављању; љети на одржавању свјежине и борби против влаге; у јесен на припреми за зиму; а зими на стварању пријатне атмосфере уз минималан напор.

илу-бескућник-31012026

Свијет

Дали бескућницима 10.000 евра да троше како желе: Оно што су урадили са парама шокирало је све

Флексибилност система омогућава прилагођавање технике различитим животним околностима. Запослене мајке смањују вријеме на 10 минута, фокусирајући се на кључна подручја, док старије особе повећавају вријеме, али покрете чине флуиднијим и одмјеренијим

Подијели:

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Татјана Бошковић у Требињу: Овдје се осјећам чаробно

Градови и општине

Татјана Бошковић у Требињу: Овдје се осјећам чаробно

11 ч

0
Новац стиже за 4 знака: Они ће изненада добити паре до 7. фебруара

Занимљивости

Новац стиже за 4 знака: Они ће изненада добити паре до 7. фебруара

11 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

У Епстајновим документима и дјевојке из Србије

11 ч

0
Цвијановић: Црнадак - бујица бесмислености као и увијек

Република Српска

Цвијановић: Црнадак - бујица бесмислености као и увијек

11 ч

9

Више из рубрике

Ставите тоалет папир у кључалу воду и очистите кућу никад лакше

Савјети

Ставите тоалет папир у кључалу воду и очистите кућу никад лакше

13 ч

0
Паре новац

Савјети

Осјећате анксиозност због трошења новца, највјероватније имате овај проблем

1 д

0
Како се ријешити подбратка?

Савјети

Како се ријешити подбратка?

2 д

0
Par pije kaficu, šetnja, hladno vrijeme

Савјети

Зашто је фебруар психолошки најизазовнији мјесец у години?

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner