Хорор у центру града: Срушила се зграда

Права драма догодила се у центру Београда када је дошло до урушавања дијела старог објекта и скеле у Улици Џорџа Вашингтона.

У овом тренутку нема информација о томе да ли има повријеђених лица.

Сцена Популарни фолкер све што има преписао супрузи

Према првим информацијама, уништено је неколико возила која су била паркирана испред здања, а цигле су расуте по тротоару и дијелу улице.

У овом тренутку нема информација како је дошло до урушавања и да ли је ико био у објекту или испред када се инцидент догодио.