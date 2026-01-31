Logo
Хорор у центру града: Срушила се зграда

Извор:

Телеграф

31.01.2026

14:00

Хорор у центру града: Срушила се зграда
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Права драма догодила се у центру Београда када је дошло до урушавања дијела старог објекта и скеле у Улици Џорџа Вашингтона.

У овом тренутку нема информација о томе да ли има повријеђених лица.

Šerif Konjević (1)

Сцена

Популарни фолкер све што има преписао супрузи

Према првим информацијама, уништено је неколико возила која су била паркирана испред здања, а цигле су расуте по тротоару и дијелу улице.

У овом тренутку нема информација како је дошло до урушавања и да ли је ико био у објекту или испред када се инцидент догодио.

