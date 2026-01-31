Хорор у центру града: Срушила се зграда

Извор:
Права драма догодила се у центру Београда када је дошло до урушавања дијела старог објекта и скеле у Улици Џорџа Вашингтона.
У овом тренутку нема информација о томе да ли има повријеђених лица.
Према првим информацијама, уништено је неколико возила која су била паркирана испред здања, а цигле су расуте по тротоару и дијелу улице.
У овом тренутку нема информација како је дошло до урушавања и да ли је ико био у објекту или испред када се инцидент догодио.
