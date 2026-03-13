Logo
Јак земљотрес погодио Турску

СРНА

13.03.2026

08:52

Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 5,5 степени по Рихтеровој скали погодио је рано јутрос централну Турску, саопштила је турска служба за ванредне ситуације.

Према подацима државне Агенције за управљање катастрофама и ванредним ситуацијама /АФАД/ епицентар земљотреса био је 46 километара сјеверно од града Токат, на дубини од 6,4 километра.

АФАД наводи да се потрес догодио у 3.35 часова по локалном времену и осјетио се у неколико провинција.

