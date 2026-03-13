Хаос на небу изнад НАТО базе: Сирене се чуле читаву ноћ

Извор:
Курир
13.03.2026
07:44
Коментари:0
Према извјештају, сирене у бази која представља кључни НАТО објекат, у којем су стациониране и америчке трупе, огласиле су се јутрос око 3.25 часова, а упозоравајући сигнал је трајао приближно пет минута.
Није било званичних коментара о инциденту.
На друштвеним мрежама појавили су се снимци које су грађани забиљежили мобилним телефонима, а на којима се види свјетлећи објекат како лети небом, што упућује на могућност да је ријеч о пројектилу усмјереном према бази.
Another video showing what appears to be a ballistic missile, likely launched by Iran, in the sky tonight over NATO’s Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey. pic.twitter.com/Tyb79Rg99Q— OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026
У цијелом граду дуго су се могле чути сирене ватрогасних возила и сигурносних служби.
Овај догађај услиједио је четири дана након што је противваздушна одбрана НАТО оборила балистичку ракету у турском ваздушном простору, за коју тврди да је испаљена из Ирана, што је био други такав инцидент у периоду од пет дана.
Република Српска
4 ч0
Сцена
4 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Најновије
Најчитаније
11
46
11
40
11
23
11
14
11
02
Тренутно на програму