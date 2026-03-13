Logo
Хаос на небу изнад НАТО базе: Сирене се чуле читаву ноћ

Извор:

Курир

13.03.2026

07:44

Коментари:

0
Хаос на небу изнад НАТО базе: Сирене се чуле читаву ноћ
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Према извјештају, сирене у бази која представља кључни НАТО објекат, у којем су стациониране и америчке трупе, огласиле су се јутрос око 3.25 часова, а упозоравајући сигнал је трајао приближно пет минута.

Није било званичних коментара о инциденту.

На друштвеним мрежама појавили су се снимци које су грађани забиљежили мобилним телефонима, а на којима се види свјетлећи објекат како лети небом, што упућује на могућност да је ријеч о пројектилу усмјереном према бази.

У цијелом граду дуго су се могле чути сирене ватрогасних возила и сигурносних служби.

Овај догађај услиједио је четири дана након што је противваздушна одбрана НАТО оборила балистичку ракету у турском ваздушном простору, за коју тврди да је испаљена из Ирана, што је био други такав инцидент у периоду од пет дана.

Коментари (0)
