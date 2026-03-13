Logo
Large banner

Тони "испарио" након скандала

Извор:

Курир

13.03.2026

08:34

Коментари:

0
Тони "испарио" након скандала
Фото: Printscreen/Youtube/HRT

Након што је у посљедњем тренутку, на шок и запрепашћење публике, отказао осмомартовски концерт у дворани Спенс у Новом Саду, Тони Цетински је дословно испарио.

Како Кури сазнаје, Цетински је након срамног потеза и тешких оптужби на рачун дворане, да је ратних деведесетих у њој био логор, одлучио да се потпуно изолује - никоме се не јавља на телефон, а паника и бијес у његовом тиму достижу врхунац.

Како тврде добро обавијештени извори, поједини његови сарадници за отказивање наступа у Новом Саду уопште нису сазнали путем званичних канала, директног састанка или бар кратког телефонског позива, већ - сурфујући по друштвеним мрежама!

Тони Цетински

Сцена

Тони Цетински постао непожељан

Док су техничари већ увелико разматрали поставку опреме, а музичари се припремали за тонске пробе и наступ, Тони је на својим званичним профилима објавио шокантно саопштење о отказивању. Његов тим је остао у потпуном мраку и невјерици, читајући вијест о сопственом пропалом послу преко екрана паметних телефона. Покушаји да ступе у контакт с пјевачем и добију било какво логично објашњење били су узалудни. Цетински је по објави саопштења одмах искључио све линије комуникације, дословно се зазидао у тишину и ни са ким не разговара. Нико из његовог ужег круга тренутно не зна који су његови даљи кораци, пише Курир.

Подијели:

Тагови :

Тони Цетински отказао концерт

Цетински продаја карата Спенс

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Киша

Друштво

Крај лијепог времена: Сљедеће седмице пад температуре

3 ч

0
"Ђоковић ме извео на вечеру са три евра у џепу, а рачун 300"

Тенис

"Ђоковић ме извео на вечеру са три евра у џепу, а рачун 300"

3 ч

0
Марија Шерифовић

Сцена

Велика туга у дому Марије Шерифовић: У сузама објавила потресну фотографију

3 ч

1
Петак 13.

Занимљивости

Не излазите из куће, данас је најгори дан у години

3 ч

0

Више из рубрике

Марија Шерифовић

Сцена

Велика туга у дому Марије Шерифовић: У сузама објавила потресну фотографију

3 ч

1
Дарко Лазић

Сцена

Најтужнији дан у породици Лазић: Дарко сахрањује брата, бајкери га испраћају на посебан начин

4 ч

0
Драган Лазић - погинуо брат Дарка Лазића

Сцена

Огласила се Марина Гагић, растужила све сликом којом се опростила од Драгана Лазића

17 ч

0
Ана Севић

Сцена

Огласила се бивша супруга Дарка Лазића након трагедије

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

46

Затражено укидање пресуде за пљачку 2.000.000 КМ у Бањалуци

11

40

Петронијевић: Допис ВСТС-а Основном суду у Бањалуци озбиљан наставак притиска

11

23

Дијете ударила електрична локомотива на пружном прелазу

11

14

НАСА ускоро планира мисију на Мјесец

11

02

Ублажавање америчких санкција на руску нафту пут ка стабилизацији тржишта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner