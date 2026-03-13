Тони "испарио" након скандала

Извор:
Курир
13.03.2026
08:34
Коментари:0
Након што је у посљедњем тренутку, на шок и запрепашћење публике, отказао осмомартовски концерт у дворани Спенс у Новом Саду, Тони Цетински је дословно испарио.
Како Кури сазнаје, Цетински је након срамног потеза и тешких оптужби на рачун дворане, да је ратних деведесетих у њој био логор, одлучио да се потпуно изолује - никоме се не јавља на телефон, а паника и бијес у његовом тиму достижу врхунац.
Како тврде добро обавијештени извори, поједини његови сарадници за отказивање наступа у Новом Саду уопште нису сазнали путем званичних канала, директног састанка или бар кратког телефонског позива, већ - сурфујући по друштвеним мрежама!
Сцена
Тони Цетински постао непожељан
Док су техничари већ увелико разматрали поставку опреме, а музичари се припремали за тонске пробе и наступ, Тони је на својим званичним профилима објавио шокантно саопштење о отказивању. Његов тим је остао у потпуном мраку и невјерици, читајући вијест о сопственом пропалом послу преко екрана паметних телефона. Покушаји да ступе у контакт с пјевачем и добију било какво логично објашњење били су узалудни. Цетински је по објави саопштења одмах искључио све линије комуникације, дословно се зазидао у тишину и ни са ким не разговара. Нико из његовог ужег круга тренутно не зна који су његови даљи кораци, пише Курир.
Сцена
3 ч1
Сцена
4 ч0
Сцена
17 ч0
Сцена
18 ч0
Најновије
Најчитаније
11
46
11
40
11
23
11
14
11
02
Тренутно на програму