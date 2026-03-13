Logo
Large banner

Крај лијепог времена: Сљедеће седмице пад температуре

Аутор:

АТВ

13.03.2026

08:29

Коментари:

0
Киша
Фото: Pexels

До понедјељка ћемо уживати у лијепом времену са релативно високим температурама за овај период. Почетком наредне седмице дочекаће нас пад температуре са кишовитим периодом.

Данас нас очекује максимална температура до 17 степени, али и краткотрајне падавине. Сутра право прољеће. Температура ће ићи до 19 степени, а подједнако угодно биће и у недјељу.

У понедјељак благи пад са наоблачењем. Минимална температура износиће пет степени, а максимална 16. Према тренутним прогнозама, падавине стижу у уторак. Температура ће пасти на 10 степени, док ће минимална остати иста.

Киша се очекује и у сриједу, али и са могућим назнакама за падавине и у остатку седмице. Пријатно вријеме које нас је изненадило почетком марта можда се врати тек крајем седмице.

Тренутне прогнозе предвиђају да ће викенд наредне седмице проћи са максималних 13 степени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Ђоковић ме извео на вечеру са три евра у џепу, а рачун 300"

Тенис

"Ђоковић ме извео на вечеру са три евра у џепу, а рачун 300"

3 ч

0
Марија Шерифовић

Сцена

Велика туга у дому Марије Шерифовић: У сузама објавила потресну фотографију

3 ч

1
Петак 13.

Занимљивости

Не излазите из куће, данас је најгори дан у години

3 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Вјерујем да је врховни вођа Ирана Моџтаба Хамнеи још увијек жив

3 ч

0

Више из рубрике

Сат

Друштво

Ево када се тачно помјера сат ове године

15 ч

0
Борба није била узалудна: Мајка Сергеја Ступара објавила одличне вијести

Друштво

Борба није била узалудна: Мајка Сергеја Ступара објавила одличне вијести

21 ч

0
Свиња

Друштво

Број закланих свиња у Српској драстично повећан

21 ч

0
Fond PIO Republike Srpske

Друштво

Фонд ПИО упозорава кориснике: Немамо ништа са овом фирмом, све пријавите полицији

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

46

Затражено укидање пресуде за пљачку 2.000.000 КМ у Бањалуци

11

40

Петронијевић: Допис ВСТС-а Основном суду у Бањалуци озбиљан наставак притиска

11

23

Дијете ударила електрична локомотива на пружном прелазу

11

14

НАСА ускоро планира мисију на Мјесец

11

02

Ублажавање америчких санкција на руску нафту пут ка стабилизацији тржишта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner