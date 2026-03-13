Крај лијепог времена: Сљедеће седмице пад температуре

Аутор:АТВ
13.03.2026
08:29
Коментари:0
До понедјељка ћемо уживати у лијепом времену са релативно високим температурама за овај период. Почетком наредне седмице дочекаће нас пад температуре са кишовитим периодом.
Данас нас очекује максимална температура до 17 степени, али и краткотрајне падавине. Сутра право прољеће. Температура ће ићи до 19 степени, а подједнако угодно биће и у недјељу.
У понедјељак благи пад са наоблачењем. Минимална температура износиће пет степени, а максимална 16. Према тренутним прогнозама, падавине стижу у уторак. Температура ће пасти на 10 степени, док ће минимална остати иста.
Киша се очекује и у сриједу, али и са могућим назнакама за падавине и у остатку седмице. Пријатно вријеме које нас је изненадило почетком марта можда се врати тек крајем седмице.
Тренутне прогнозе предвиђају да ће викенд наредне седмице проћи са максималних 13 степени.
