Борба није била узалудна: Мајка Сергеја Ступара објавила одличне вијести

Доктори у Загребу утврдили су да Сергеј Ступар из Бањалуке може бити кандидат за уградњу дубоког мозговног стимулатора, потврдила Свјетлана Беднаш, Сергејева мајка.
"Сергеј је прошао сва тестирања и прегледе са позитивним резултатима. Побољшања на његовом мозгу су била драстична да су они одмах могли потврдити да је кандидат за уградњу стимулатора", рекла је Свјетлана..
Она каже да им је докторица рекла да Сергеј изгледа 90 пута боље од свих пацијената у сличном стању.
"Још једна изванредна ствар коју нам је докторица рекла јесте да Сергеј изгледа 90 пута боље од свих пацијената у сличном стању које је срела током своје каријере", казала је она.
Према њеним ријечима, сљедећи корак је састанак с доктором Худијем који је "главни мозак читаве операције".
"Неке се ствари морају испоштовати, сљедеће седмице ћу се са њим састати у Бањалуци", каже она.
Додала је да се догодило оно у шта су сви вјеровали и борили се двије године, те ће сада услиједити прикупљање средстава за уградњу стимулатора, што износи више десетина хиљада марака.
"Ово је потврда да моја борба није била узалудна и да су сви напори које смо уложили у Сергеја били исправни. Све што радимо с њим свакодневно сада даје видљиве резултате", нагласила је Свјетлана.
