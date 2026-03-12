Ђани хитно примљен у болницу

Аутор:АТВ
12.03.2026
15:28
Коментари:0
Радиша Трајковић Ђани је хитно примљен у болницу и налази се на лијечењу на ВМА у Београду.
Популарни фолк пјевач Радиша Трајковић Ђани хитно је примљен у болницу, а он се од уторка налази на лијечењу на Војномедицинској академији у Београду.
Ђани Трајковић прије два дана је примљен на ВМА, а љекари му раде преглед цијелог тијела. Како би били сигурни да ће све урадити онако како треба, одлучили су да пјевача задрже у болници.
Регион
Језиво: Отац разбијао саксије кћерки о главу, комшиница све гледала
“Тачно је, Ђани је од уторка хоспитализован. Лекари су одлучили да ураде детаљне анализе и прегледе како би били сигурни да је све у реду. Он је увек оптимистичан и пун живота, па верујемо да ће резултати бити добри”, кратко је рекла Слађа.
Пјевач је посљедњих дана осјећао умор и слабост, због чега је одлучио да потражи љекарску помоћ. Након првих прегледа, доктори су предложили да остане на посматрању док се не заврши комплетна дијагностика.
(Нова)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
22 ч0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
07
16
03
15
51
15
47
15
44
Тренутно на програму