Logo
Large banner

Ђани хитно примљен у болницу

Аутор:

АТВ

12.03.2026

15:28

Коментари:

0
Радиша Трајковић Ђани
Фото: Printscreen Youtube

Радиша Трајковић Ђани је хитно примљен у болницу и налази се на лијечењу на ВМА у Београду.

Популарни фолк пјевач Радиша Трајковић Ђани хитно је примљен у болницу, а он се од уторка налази на лијечењу на Војномедицинској академији у Београду.

Ђани Трајковић прије два дана је примљен на ВМА, а љекари му раде преглед цијелог тијела. Како би били сигурни да ће све урадити онако како треба, одлучили су да пјевача задрже у болници.

насиље жене 1

Регион

Језиво: Отац разбијао саксије кћерки о главу, комшиница све гледала

“Тачно је, Ђани је од уторка хоспитализован. Лекари су одлучили да ураде детаљне анализе и прегледе како би били сигурни да је све у реду. Он је увек оптимистичан и пун живота, па верујемо да ће резултати бити добри”, кратко је рекла Слађа.

Пјевач је посљедњих дана осјећао умор и слабост, због чега је одлучио да потражи љекарску помоћ. Након првих прегледа, доктори су предложили да остане на посматрању док се не заврши комплетна дијагностика.

(Нова)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Radiša Trajković Đani

Пјевач

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дарко и Драган Лазић

Сцена

Дарко Лазић отишао на обдукцију рођеног брата: Спремају се за посљедњи опроштај од Драгана

5 ч

0
Сукоб у емисији: Александра покушала понизити Џејлу Рамовић, она јој одговорила

Сцена

Сукоб у емисији: Александра покушала понизити Џејлу Рамовић, она јој одговорила

6 ч

0
Дарко и Драган Лазић

Сцена

Посљедња објава страдалог брата Дарка Лазића: Пјевач у првом плану

22 ч

0
Марија и Бакир

Сцена

Није Бакир другачији, ми смо: Марија Шерифовић одушевила гестом

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Пезешкијан поставио услове за крај рата у Ирану

16

03

Дарко Лазић се огласио дан након што му је брат погинуо: Рођено моје...

15

51

Карамбол код Приједорске петље: Ауто завршило на крову, има повријеђених

15

47

Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем

15

44

Минић предложио мјесто за ТВ дуел са Станивуковићем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner