Карамбол код Приједорске петље: Ауто завршило на крову, има повријеђених

Код Приједорске петље на улазу у Бањалуку дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два путничка аутомобила.
У судару су учествовали "рено" и "цитроен", а једно од возила након удара завршило је на крову.
На лицу мјеста су екипе Хитне помоћи које указују помоћ повријеђенима, као и полиција која обезбјеђује мјесто незгоде и регулише саобраћај.
Због удеса саобраћај је у смјеру према Бањалуци готово обустављен и одвија се само једном траком, што је створило велике гужве.
Велике колоне формирале су се и у супротном смјеру, према Лакташима, јер је један од аутомобила након судара завршио у контра траци, због чега је и у том правцу саобраћај знатно успорен.
