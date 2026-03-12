Logo
Карамбол код Приједорске петље: Ауто завршило на крову, има повријеђених

Аутор:

АТВ

12.03.2026

15:51

Коментари:

0
Саобраћајна незгода код Приједорске петље
Фото: Вибер група/Патроле радари

Код Приједорске петље на улазу у Бањалуку дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два путничка аутомобила.

У судару су учествовали "рено" и "цитроен", а једно од возила након удара завршило је на крову.

На лицу мјеста су екипе Хитне помоћи које указују помоћ повријеђенима, као и полиција која обезбјеђује мјесто незгоде и регулише саобраћај.

Најновија вијест

Хроника

Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем

Због удеса саобраћај је у смјеру према Бањалуци готово обустављен и одвија се само једном траком, што је створило велике гужве.

Велике колоне формирале су се и у супротном смјеру, према Лакташима, јер је један од аутомобила након судара завршио у контра траци, због чега је и у том правцу саобраћај знатно успорен.

Саобраћајна несрећа

Prijedorska petlja

Коментари (0)
