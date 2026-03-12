Њемачка појачава мјере безбједности

Аутор:АТВ
12.03.2026
16:21
Њемачка је појачала мјере безбједности у израелским, јеврејским и америчким институцијама и око њих од почетка рата против Ирана, изјавио је њемачки канцелар Фридрих Мерц.
"Тренутно нема доказа који би указивали на то да бисмо требали да претпоставимо повећану пријетњу на домаћем нивоу", рекао је Мерц у говору у Висбадену.
Свијет
Он је додао да су, упркос томе, преиспитане и појачане мјере заштите, посебно за институције Израела и САД.
