Њемачка појачава мјере безбједности

Аутор:

АТВ

12.03.2026

16:21

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Њемачка је појачала мјере безбједности у израелским, јеврејским и америчким институцијама и око њих од почетка рата против Ирана, изјавио је њемачки канцелар Фридрих Мерц.

"Тренутно нема доказа који би указивали на то да бисмо требали да претпоставимо повећану пријетњу на домаћем нивоу", рекао је Мерц у говору у Висбадену.

Масуд Пезешкијан

Свијет

Пезешкијан поставио услове за крај рата у Ирану

Он је додао да су, упркос томе, преиспитане и појачане мјере заштите, посебно за институције Израела и САД.

