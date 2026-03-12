Захарова: Брисел игра "шибицарење" и даје одријешене руке Куртију

Аутор:АТВ
Умjесто реалне помоћи у преговорима заинтересованих страна у потрази за рjешењима, Европска уније годинама уцjењује Србе, а паралелно даје одрешене руке тзв. "властима" у Приштини у њиховом настојању да очисте покрајину од неалбанског становништва, нагласила је Захарова наводећи да се процес напретка Србије ка ЕУ претворио у шибицарење
Косово и Метохија су према Уставу Србије неодвојиви дио те земље, изјавила је за РТ Балкан Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова, коментаришући вијест да је МСП Србије демантовало наводе који су се појавили у дијелу српске јавности да је Београд затражио од Москве да се не ангажује по питању Косова и Метохије у Савету безбједности УН.
На питање, има ли Србија право да се залаже за КиМ у свом саставу, с обзиром на услове за интеграцију Србије у ЕУ, и на кога Србија може да рачуна у одбрани свог територијалног интегритета и суверенитета, сходно Уставу Србије и Резолуцији 1244 СБ УН, Захарова је поручила:
"Као прво, у складу са самим Уставом Србије, Косово и Метохија је неодвојиви дио те земље и има статус широке аутономије. Резолуција СБ УН 1244 потврђује суверенитет и територијални интегритет Србије са Аутономном покрајином Косовом и Метохијом у свом саставу, чак и регулише активност међународне и цивилне мисије безбједносних снага које су позване да одржавају мир и стабилност, а не да се баве другим активностима".
Како истиче, према логици поменутих докумената, претпоставки које би натјерале Србију да преиспитају приступ косовском проблему није било, и нема их ни сада.
"Тј. ако ћемо говорити простијим језиком, правни и међународно-правни оквири остали су исти", појаснила је.
Што се тиче наводног обраћања Русији које је поменуто у питању, Захарова је поручила да то "противријечи здравом разуму".
Република Српска
Додик се захвалио на рођенданским честиткама; Захвалност упутио и Вучићу
"У вашем питању постоји и потпитање које се односи на напредак Србије ка чланству у ЕУ. Како пракса показује, тај процес се не мјери напретком у реализацији захтијева који постављају европске бирократе и које, штавише, стално ревидирају у корист тренутне конјуктуре. То питање се одавно претворило у, знате, политизовану игру шибицарења, коју Брисел користи за даље повећавање притиска на Београд, укључујући и у односу на Косово", истакла је.
Умјесто реалне помоћи у преговорима заинтересованих страна у потрази за рјешењима, Европска уније годинама уцјењује Србе, паралелно даје одрешене руке тзв. "властима" у Приштини у њиховом настојању да очисте покрајину од неалбанског становништва, нагласила је Захарова.
"Притом, писмене гаранције ЕУ од 2013. године о формирању Заједнице српских општина на КиМ као основног механизма одбране виталних интереса Срба одавно су заборављене у Бриселу", нагласила је руска званичница, и истакла, да их тзв. приштински политичари цинично саботирају.
Русија је више пута истицала да такви маневри имају само један циљ - да замијене легитимне механизме СБ УН нечим што би требало да доведе Србију до тога да је "чланство у Европској унији и очување Косова у свом саставу наводно неспојиво".
"Али, у принципу, сјећате се оне формуле коју је ЕУ бесконачно понављала - 'или или'? У овом случају то 'или или' које Брисел непрестано баца у лице Београду је незаконито. То противречи како Уставу Србије, тако и међународном праву у виду Резолуције СБ УН, коју су сви дужни да поштују", нагласила је Захарова.
Као и до сада, сматрамо да се ријешавање косовског питања налази у политичко-дипломатском кључу.
"Једини овлашћени механизам, с тачке гледишта међународног права, је Савјет безбједности УН и његова Резолуција 1244 од 10. јуна 1999. године. Тако да, Русија ће бранити, подржавати и прихватати само те одлуке које ће задовољити народ Србије", закључила је дипломата за РТ Балкан.
