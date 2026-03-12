Језиво: Отац разбијао саксије кћерки о главу, комшиница све гледала

Аутор:АТВ
12.03.2026
15:28
Коментари:0
Дјевојка (30) тешко је повријеђена након што ју је отац крвнички шамарао и разбијао јој саксије о главу. Језиве сцене одиграле су се у суботу око 19 часова на тераси њиховог стана у Скопљу.
Једна мјештанка Црнича рекла је да је видјела мушкарца (70), како физички напада своју 30-годишњу кћерку.
Према њеним, али и ријечима других свједока, осумњичени је саксијом за цвијеће ударао кћерку у главу, а онда би је крвнички шамарао. Несрећна дјевојка немоћно је дозивала помоћ.
"Урлала је: 'помозите ми, помозите!', молила је људе да зову полицију. Тада ју је тај насилник шчепао и увукао у стан и затворио балконска врата", рекла је комшиница.
Људи који су излазили из супермаркета код зграде у шоку су посматрали сцену. Многи су одмах почели да зову полицију.
Очевици тврде да, иако је полиција рекла да ће одмах послати патролу, стигли су тек након више од пола сата.
"Када је патрола коначно стигла, прво су полицајци узели изјаве од нас, а онда су тек ушли у зграду. Када су изашли напоље одмах смо их питали да ли је дјевојка добро. Рекли су нам да је модра и да није добро психички", тврди очевидац.
У овом тренутку није познато да ли је осумњичени приведен, као и да ли је против њега покренута кривична истрага за насиље у породици, преноси Телеграф.
