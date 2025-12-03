Светлана Беднаш за АТВ: Идеја Удружења "Корак до буђења" је да окупи људе

Извор:
03.12.2025
20:26
Жељећи да окупи породице које се суочавају с посљедицама трауматских повреда мозга, Светлана Беднаш покреће Удружење "Корак до буђења", с циљем да омогући размјену искустава и пружање подршке, изјавила је у емисији АТВ-а Центар дана.
Током дугогодишње борбе за здравље свог сина, Светлана се суочавала с бројним препрекама у настојању да дође до правих информација. Управо тај недостатак доступних података инспирисао ју је да размишља о мјесту на којем би све потребне информације биле при руци.
"У једном моменту, док сам се борила за здравље Сергеја, наилазила сам на препреке и ситуације у којима није било могуће доћи до потребних информација. Тада сам почела да размишљам како би било лијепо да све информације буду на једном мјесту", испричала је Беднаш.
Говорећи о здравственом стању свог сина, нагласила је да је оно добро, уз напомену да и поред повремених здравствених изазова, напредак је очигледан.
"Одлично је, хвала Богу. Био је мало болестан, сада је сезона грипа, али има добар имунитет и успјели смо то превазићи. Радимо с њим 24 сата дневно, и видљив је напредак. Код њега се стално уочавају промјене, али то је дуг и захтјеван пут", додала је она.
Осврнувши се на процес оснивања Удружења "Корак до буђења", Беднаш је открила да је он при крају.
"Управо данас сам подигла статут из Суда, остало је још неколико корака до коначног оснивања. Отворићемо странице на друштвеним мрежама и веб страницу, како би све полако кренуло. Драго ми је што је оснивање симболично у децембру, јер је тада и Сергеју рођендан. На тај начин ћемо сваког децембра обиљежавати и годишњицу Удружења и његов рођендан", објаснила је Светлана.
Главни циљ Удружења је стварање заједнице људи који пролазе кроз слична искуства, са фокусом на породице чији најближи имају трауматске повреде мозга, област која је, како истиче Бендаш, често запостављена.
"Примијетила сам да се трауматским повредама мозга веома мало ко бави. Моја идеја је да окупим људе који су прошли сличне ситуације као ја, како бисмо могли размијенити искуства и пружити подршку једни другима", закључила је Светлана.
Удружење "Корак до буђења" има за циљ да буде сигурна подршка, извор информација и мјесто повезивања за све који се суочавају са једним од најтежих животних изазова.
